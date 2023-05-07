О чем говорит столь пристальное внимание к контрнаступлению ВСУ – повлияет ли это на планы Украины

Тема грядущего украинского контрнаступления продолжает активно подогреваться различными спикерами и СМИ. Американское издание Washington Post даже разработало шесть возможных сценариев того, как будут действовать ВСУ. О чем говорит столь пристальное, даже назойливое внимание к теме, явно не предназначенной для широкого обсуждения? Как следует вести себя в этой ситуации высшему военно-политическому руководству Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ВСУ. Фото: Минобороны в Facebook

Наша задача – освободить все свои территории, согласно международно признанным границам 1991 года

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко считает, что надо меньше обращать внимание на подобные публикации в СМИ, а также на давление, которое осуществляется через соцсети, на весь этот раздутый ажиотаж вокруг грядущего контрнаступления ВСУ.

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"Война происходит на поле боя, в окопах, а не в соцсетях или статьях. Все планы нашего высшего военно-политического руководства должны сопоставляться с реальной ситуацией на фронте, с реальными ресурсами, которыми мы располагаем. Со стечением удобных нам обстоятельств, а не с чьими-то пожеланиями, подталкиванием, какими-то знаменательными датами, очередными "Рамштайнами" и так далее. Тогда успех гарантирован", – уверен эксперт.

По его мнению, похоже, именно такую линию выбрало наше военно-политическое руководство. И ее придерживается.

"А украинское общество могло бы с большим пониманием и поддержкой к этому относится. Что означает – меньше болтовни от контрнаступлении, меньше обсуждений всякого рода версий, ожиданий, всего прочего", – поясняет Андрей Сенченко.

Задача у нас остается прежней – освобождение всей украинской земли, акцентирует он.

"И никакие зарубежные деятели, которые периодически поднимают головы и начинают верещать в стиле "не надо трогать Крым, а то могут быть опасные последствия, Путин разозлится…", нам не указ. Именно такого рода западные политики и привели к полномасштабному вторжению России в Украину, – подчеркивает эксперт. – Путин, которого должным образом не наказали за всё, что россияне сотворили с Крымом и Донбассом, почувствовал вседозволенность. Так что никаких исключений не будет. Наша задача – освободить все свои территории, согласно международно признанным границам 1991 года. Вопрос выбора стратегии и тактики – не вопрос внимательного чтения западных медиа или рассуждений всякого рода диванных экспертов. Прежде всего, важна ситуация на поле боя, наши возможности, состояние и возможности врага. Исходя из этого – и планируем все действия".

Военно-политическое руководство никак не реагирует на всякого рода подталкивания, предположения, призывы рассказать больше

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко рассуждает так:

"Внимание к наступлению Украины – понятно. О нем давно говорились, оно ожидается, сравнивается с успешным, которое мы произвели в прошлом году в Харьковской области и части Херсонской. Практически сразу после этого начались обсуждаться новые направления подобных операций. Прошло уже более полугода. За это время Украина накапливает силы, мы получаем новые виды вооружений, наши военнослужащие осваивают их. Долгое время призывали партнеров дать нам танки западного образца. Зимой соответствующее решение было, наконец, принято, весной мы начали получать первые образцы данной военной техники".

Продолжается дискуссия о самолетах, отмечает эксперт. О необходимости предоставления нам большего количества боеприпасов и артиллерии. Мы получаем многое. Не всегда в том объеме и в те сроки, что просим, но процесс идет, подчеркивает Игорь Петренко.

"Понятно, что наших зарубежные партнеры ожидают от ВСУ новую победную историю, в которой будет и их вклад в виде вооружений и боеприпасов. Отсюда и такое пристальное внимание СМИ, особенно иностранных, – поясняет эксперт. – Тем, кому неймется, нужно запастись терпением. И понимать, что любая наступательная операция – намного сложнее, нежели оборонительная. Особенно в ситуации, когда существует дефицит вооружения, боеприпасов, а также излишнее внимание к данному процессу".

Безусловно, тема нашего контрнаступления – не для широкого обсуждения, акцентирует Игорь Петренко.

"И мы видим, что военно-политическое руководство никак не реагирует на всякого рода подталкивания, предположения, призывы рассказать больше. Единственный ответ – наши наступательные действия начнутся тогда, когда сочтет нужным Генштаб ВСУ. И там, где он сочтет нужным. При накоплении нужных сил и средств, установлении подходящих погодных условий, необходимой оперативной обстановки, – отмечает эксперт. – Украина, в отличие от России, заинтересована в максимальном сохранении жизней своих военнослужащих. Поэтому столь долог подготовительный процесс того же контрнаступления. Это тщательное планирование, координация, учет множества факторов".

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