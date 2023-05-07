Шесть сценариев украинского контрнаступления – WP (карта)

Американское издание Washington Post разработало шесть возможных сценариев того, как украинская армия проведет наступление на временно оккупированные территории, чтобы выбить российские силы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание WP.



Украинские военные. Фото из открытых источников

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Планируемое контрнаступление, которое готовится поставкой западной техники и тренировкой украинских солдат может стать самой результативной фазой войны, ведь Украина стремится деоккупировать значительную территорию.

"Я считаю, что чем больше побед мы будем на поле боя, тем больше людей поверят в нас, а это значит, что мы получим больше помощи", — сказал президент Владимир Зеленский.

Однако министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что тема контрнаступления слишком сильно разогрета.

"Ожидания от нашей контрнаступательной кампании переоценивают в мире. Большинство людей... ждут чего-то огромного", — говорит Резников и добавляет, что это может привести к "эмоциональному разочарованию".

Издание Washington Post подготовило шесть сценариев контрнаступления:

Возврат Запорожской атомной электростанции;

Рекультивация Каховской гидроэлектростанции;

Атака на юг через Запорожскую область с целью взять Мелитополь и сломать "сухопутный мост";

Нападение на Крым;

Атака восточнее Купянска;

Отвоевание Бахмута и Соледара.





Ранее портал "Комментарии" сообщал о британском военном, который заявил, что у Украины скоро будет возможность нанести решительные удары по россиянам.



Также "Комментарии" писали, что директор разведки США рассказала о возможностях российского наступления.