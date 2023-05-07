Шесть сценариев украинского контрнаступления – WP (карта)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Американское издание Washington Post разработало шесть возможных сценариев того, как украинская армия проведет наступление на временно оккупированные территории, чтобы выбить российские силы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание WP.
Украинские военные. Фото из открытых источников
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Планируемое контрнаступление, которое готовится поставкой западной техники и тренировкой украинских солдат может стать самой результативной фазой войны, ведь Украина стремится деоккупировать значительную территорию.
Однако министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что тема контрнаступления слишком сильно разогрета.
Издание Washington Post подготовило шесть сценариев контрнаступления:
Ранее портал "Комментарии" сообщал о британском военном, который заявил, что у Украины скоро будет возможность нанести решительные удары по россиянам.
Также "Комментарии" писали, что директор разведки США рассказала о возможностях российского наступления.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 09:16
Щось там біля Бахмута і Соледару подадуть як величезну перемогу цього десятиліття. Мовляв, найбільше протистояння Всесвіту скінчилось нашим просуванням під керівництвом світлішого головнокорумповувача. Маразм Байден використає це для обдурення виборців у США.