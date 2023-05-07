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Шесть сценариев украинского контрнаступления – WP (карта)

Украина готовится к долгожданному контрнаступлению. Зеленский говорит, что успешные действия ВСУ помогут получить еще больше западной техники, однако Резников считает ожидания от контрнаступления несколько перегретыми.

сегодня, 09:00
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Автор:

Slava Kot

Американское издание Washington Post разработало шесть возможных сценариев того, как украинская армия проведет наступление на временно оккупированные территории, чтобы выбить российские силы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание WP.

Шесть сценариев украинского контрнаступления – WP (карта)

Украинские военные. Фото из открытых источников


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Планируемое контрнаступление, которое готовится поставкой западной техники и тренировкой украинских солдат может стать самой результативной фазой войны, ведь Украина стремится деоккупировать значительную территорию.

"Я считаю, что чем больше побед мы будем на поле боя, тем больше людей поверят в нас, а это значит, что мы получим больше помощи", — сказал президент Владимир Зеленский.

Однако министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что тема контрнаступления слишком сильно разогрета.

"Ожидания от нашей контрнаступательной кампании переоценивают в мире. Большинство людей... ждут чего-то огромного", — говорит Резников и добавляет, что это может привести к "эмоциональному разочарованию".

Издание Washington Post подготовило шесть сценариев контрнаступления:

  • Возврат Запорожской атомной электростанции;
  • Рекультивация Каховской гидроэлектростанции;
  • Атака на юг через Запорожскую область с целью взять Мелитополь и сломать "сухопутный мост";
  • Нападение на Крым;
  • Атака восточнее Купянска;
  • Отвоевание Бахмута и Соледара.

Шесть сценариев украинского контрнаступления – WP (карта) - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал о британском военном, который заявил, что у Украины скоро будет возможность нанести решительные удары по россиянам.

Также "Комментарии" писали, что директор разведки США рассказала о возможностях российского наступления.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2023/05/06/ukraine-counteroffensive-expectations-hype-russia/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 09:16

Щось там біля Бахмута і Соледару подадуть як величезну перемогу цього десятиліття. Мовляв, найбільше протистояння Всесвіту скінчилось нашим просуванням під керівництвом світлішого головнокорумповувача. Маразм Байден використає це для обдурення виборців у США.


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