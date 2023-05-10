В Украине рассказали, почему исчез Залужный

Украинское контрнаступление уже началось — на многих участках фронта наблюдается успешное продвижение частей. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил военный эксперт Роман Свитан.

Валерий Залужный

По мнению Романа Свитана, "исчезновение" Залужного, о котором успели раструбить российские СМИ, связано с необходимостью руководить начавшимся контрнаступлением.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Это говорит о том, что контрнаступление уже идет. Наступательные действия начались в конце прошлой недели, — заявил Роман Свитан "Фабрике новин". — По некоторым участкам фронта продвинулась наша разведка усиленная техникой, которая подошла в последнее время. Подсохла почва. Начались двигаться: район Орехова, район Угледара, неплохо продвинулись в районе Бахмута (на Клещеевку), начались положительные моменты в районе Кременной".

"Оперативная обстановка постоянно меняется, а изменение оперативной обстановки требует непосредственного участия командующего в принятии решений, поэтому он сейчас не может быть видеосвязи. Это очень грамотно и правильно", — говорит Роман Свитан, комментируя отказ Валерия Залужного от участия в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Как было сообщено, он не присутствовал "даже в формате видеоконференции" из-за "напряженной оперативной ситуации" на фронте.

Одновременно с этим в российском информпространстве стали распространятся фейки об "убийстве Залужного". Их опровергла заместитель министра обороны Анна Маляр. Замминистра обороны Украины опровергла эту информацию, указав, что "все живы" и перечислила три цели таких сообщений от российских пропагандистов. Первая – психологическое влияние на самого человека, вторая – деморализация войск Украины и создание краткосрочного ажиотажа, чтобы поднять боевой дух российских войск.

Тем временем, Пригожин начал угрожать Макрону из-за ЧВК "Вагнер".

А украинцам рассказали, как получить от России компенсацию за ущерб.