Украинцам рассказали, как получить от России компенсацию за ущерб

Как украинцам получить от России компенсации за ущерб, нанесенный во время ее вторжения в Украину. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Mind.ua.

Как получить от России компенсацию за убытки

Как объясняют юристы, средства для этого уже есть сейчас — это арестованные на Западе активы РФ в размере примерно 350 млрд. долларов. Уже в мае произойдут события, имеющие глобальное значение для получения Украиной реституций от РФ. 16 и 17 мая на Саммите Совета Европы будет представлен международный Реестр убытков. Предварительно, его офис, который будет администрировать его ведение, должен находиться в Гааге. Реестр будет содержать информацию о вреде, нанесенном войной гражданам, бизнесу и государству.

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Кроме того, юристы отмечают, что прецеденты выплат за нанесенный агрессией ущерб есть. Это и репарации Германии за Первую и Вторую мировые войны и выплаты Ирака Кувейту за агрессию 1990 года. Последнюю выплату Ирак произвел в 2021 году. Этот кейс, говорят специалисты, наиболее похож на войну России против Украины и может использоваться для взыскания репараций с агрессора.

"Пример, который, пожалуй, наиболее подходит к нашей ситуации – это последствия вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году. Тогда в дело вмешался Совет Безопасности ООН, который, среди прочего, создал Компенсационную Комиссию ООН (UNCC), рассматривавшую требования о компенсации, которую требовали пострадавшие граждане и компании из Кувейта, а также само государство. Комиссия работала более 30 лет и выплатила пострадавшим в этой войне на $52,4 млрд", – рассказывает юрист Маркиян Ключковский.

По словам Ключковского, принципиальное отличие истории с Кувейтом от нашей ситуации заключалось в том, что тогда был найден способ, как заставить Ирак платить компенсации. ООН разработала механизм, по которому Ирак направлял 35% от своих нефтяных доходов в компенсационный фонд, созданный при UNCC.

"Масштаб ущерба, нанесенного Украине, в десятки раз больше, и поэтому нам нужно искать способы обеспечить более эффективный процесс. Но общая его архитектура вполне пригодна к воспроизводству. И украинская рабочая группа, работающая над вопросом создания компенсационного механизма для Украины, учитывает все уроки" UNCC – как положительные, так и отрицательные", – говорит Ключковский.

Но позаботиться о выплатах в свою пользу нужно уже сейчас – необходимо фиксировать нанесенный ущерб.

Юристы рекомендуют пострадавшим от действий РФ уже сейчас начинать юридически оформлять свои претензии – писать заявления в соответствующие органы, сохраняя заверенные копии обращений.

"В первую очередь этим занимаются правоохранительные органы, уполномоченные по правам человека при Верховной раде Украины, а также Министерство юстиции Украины. Что касается судов, то обычно это может быть и ЕСПЧ, а также другие международные суды, признающие юрисдикцию такого спора", — объясняет Ростислав Кравец, юрист компании "Портной и партнеры".

Екатерина Гутгарц уточняет, что гражданам Украины, стремящимся в будущем получить компенсацию за нанесенный ущерб, нужно сделать следующие шаги:

"Обращаться в правоохранительные органы для фиксации фактов совершения против них или против их имущества преступлений; собирать все возможные доказательства, в том числе с помощью экспертиз, для расчета размеров материального и морального вреда; подавать в национальные суды иски в РФ о взыскании убытков".

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