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Украинцам рассказали, как получить от России компенсацию за ущерб

Это вполне возможно, но определенные действия нужно делать уже сейчас

сегодня, 19:07
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Автор:

Константин Куликов

Как украинцам получить от России компенсации за ущерб, нанесенный во время ее вторжения в Украину. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Mind.ua.

Украинцам рассказали, как получить от России компенсацию за ущерб

Как получить от России компенсацию за убытки

Как объясняют юристы, средства для этого уже есть сейчас — это арестованные на Западе активы РФ в размере примерно 350 млрд. долларов. Уже в мае произойдут события, имеющие глобальное значение для получения Украиной реституций от РФ. 16 и 17 мая на Саммите Совета Европы будет представлен международный Реестр убытков. Предварительно, его офис, который будет администрировать его ведение, должен находиться в Гааге. Реестр будет содержать информацию о вреде, нанесенном войной гражданам, бизнесу и государству.


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Кроме того, юристы отмечают, что прецеденты выплат за нанесенный агрессией ущерб есть. Это и репарации Германии за Первую и Вторую мировые войны и выплаты Ирака Кувейту за агрессию 1990 года. Последнюю выплату Ирак произвел в 2021 году. Этот кейс, говорят специалисты, наиболее похож на войну России против Украины и может использоваться для взыскания репараций с агрессора.

"Пример, который, пожалуй, наиболее подходит к нашей ситуации – это последствия вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году. Тогда в дело вмешался Совет Безопасности ООН, который, среди прочего, создал Компенсационную Комиссию ООН (UNCC), рассматривавшую требования о компенсации, которую требовали пострадавшие граждане и компании из Кувейта, а также само государство. Комиссия работала более 30 лет и выплатила пострадавшим в этой войне на $52,4 млрд", – рассказывает юрист Маркиян Ключковский.

По словам Ключковского, принципиальное отличие истории с Кувейтом от нашей ситуации заключалось в том, что тогда был найден способ, как заставить Ирак платить компенсации. ООН разработала механизм, по которому Ирак направлял 35% от своих нефтяных доходов в компенсационный фонд, созданный при UNCC.

"Масштаб ущерба, нанесенного Украине, в десятки раз больше, и поэтому нам нужно искать способы обеспечить более эффективный процесс. Но общая его архитектура вполне пригодна к воспроизводству. И украинская рабочая группа, работающая над вопросом создания компенсационного механизма для Украины, учитывает все уроки" UNCC – как положительные, так и отрицательные", – говорит Ключковский.

Но позаботиться о выплатах в свою пользу нужно уже сейчас – необходимо фиксировать нанесенный ущерб.

Юристы рекомендуют пострадавшим от действий РФ уже сейчас начинать юридически оформлять свои претензии – писать заявления в соответствующие органы, сохраняя заверенные копии обращений.

"В первую очередь этим занимаются правоохранительные органы, уполномоченные по правам человека при Верховной раде Украины, а также Министерство юстиции Украины. Что касается судов, то обычно это может быть и ЕСПЧ, а также другие международные суды, признающие юрисдикцию такого спора", — объясняет Ростислав Кравец, юрист компании "Портной и партнеры".

Екатерина Гутгарц уточняет, что гражданам Украины, стремящимся в будущем получить компенсацию за нанесенный ущерб, нужно сделать следующие шаги:

"Обращаться в правоохранительные органы для фиксации фактов совершения против них или против их имущества преступлений; собирать все возможные доказательства, в том числе с помощью экспертиз, для расчета размеров материального и морального вреда; подавать в национальные суды иски в РФ о взыскании убытков".

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