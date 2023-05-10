Убийство Залужного: Маляр опровергла русские фейки

Заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр отреагировала на распространение российских фейков об убийстве украинских военнослужащих и назвала причины таких действий российской пропаганды. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети Маляр.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото из открытых источников

Ганна Маляр указала, что в течение последней недели увеличилось количество сообщений о якобы убийстве командующих украинской армией. В частности, в инфопространстве распространилась информация о ликвидации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

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Замминистра обороны Украины опровергла эту информацию, указав, что "все живы" и перечислила три цели таких сообщений от российских пропагандистов. Первая – психологическое влияние на самого человека, вторая – деморализация войск Украины и создание краткосрочного ажиотажа, чтобы поднять боевой дух русских войск.

Маляр отметила, что это незначительный публичный момент, с которым сталкивается украинское командование в условиях войны против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль готовит провокацию на территории России для дискредитации Вооруженных Сил Украины. Российские военные получили украинскую форму и планируют террористические акты в приграничных областях РФ, а также имитацию захвата заложников.

Также "Комментарии" писали о президентке Грузии Саломе Зурабишвили, назвавшей решение Москвы очередной провокацией. Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима между Российской Федерацией и Грузией. Другим указом президент России возобновил авиасообщение между странами.







