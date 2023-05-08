В США спрогнозировали, как отреагирует Россия, если начнется контрнаступление ВСУ

Разногласия между главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и Минобороны РФ указывают на высокий уровень "фракционности" российской армии, что подрывает ее способность скоординировано вести оборону. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики изучили всю ситуацию с заявлениями Пригожина о выводе "Группы Вагнера" из Бахмута и пришли к выводу, что российский Генштаб обладает крайне ограниченными возможностями влиять на действия нерегулярных подразделений.

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Отмечается, что очевидная потребность главы Генштаба РФ Герасимова в переговорах с подчиненными командирами и способность этих командиров принуждать его к действиям позволяют предположить, что проблемы с командной цепочкой существенно влияют на способность российских вооруженных сил проводить согласованные операции на театре военных действий.

В ISW констатируют, что Пригожин и Кадыров не только способны действовать автономно в управлении своими боевиками на фронте, но де-факто имеют персональный контроль над отдельными участками линии фронта.

"Эти события поднимают вопросы о способности России координировать последовательную оборонительную кампанию на всем театре военных действий", – рассуждают аналитики.

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