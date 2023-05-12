В ISW назвали главную причину паники в РФ на фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ

В ходе локальных контратак возле Бахмута украинские защитники могли прорвать некоторые рубежи российских захватчиков. Успешные действия Сил обороны Украины в этом районе усилили панику в российском информационном пространстве на фоне слухов о запланированных украинских контрнаступлениях. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

ВСУ. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, что на слова командующего Восточной группой войск ВСУ генерала-полковника Александра Сырского о том, что войска РФ отступили до 2 км в свой тыл на неустановленных участках Бахмутского фронта, последовала реакция со стороны Минобороны РФ и основателя российской ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. В частности, главарь "вагнеровцев" заявил, что ВСУ начали контрнаступление и отбили 3 км территории в Бахмуте и его окрестностях. А Минобороны РФ "нехарактерно быстро" признало украинские контратаки, заявив, что российские войска якобы отразили 8 наземных атак и 3 операции боевой разведки на Донецком направлении.

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При этом в российском министерстве опровергают сообщения о прорыве украинскими войсками российских оборонительных рубежей.

Как обращают внимание аналитики ISW, развертывание низкокачественных российских сил на флангах вокруг Бахмута свидетельствует о том, что Минобороны РФ "в значительной степени" отказалось от цели окружить там украинские подразделения.

При этом в ISW добавляют, что "вагнеровцы", скорее всего, продолжат лобовые атаки в Бахмуте, что позволит военным ВСУ провести "организованный отход из угрожаемых районов в более мелком частичном окружении, а не в крупномасштабном окружении".

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