logo

BTC/USD

26757.67

ETH/USD

1798.07

LTC/USD

80.20

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оказался не в том месте: депутат Госдумы РФ получил ранения, приехав в оккупированный город
commentss НОВОСТИ Все новости

Оказался не в том месте: депутат Госдумы РФ получил ранения, приехав в оккупированный город

Виктор Водолацкий известен тем, что он приказывал стрелять по украинским позициям в Луганской области

сегодня, 07:22
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

В результате сильного взрыва во временно оккупированном Луганске, который прозвучал вчера, 12 мая, был ранен депутат Госдумы РФ. Сообщается, что ранения получил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, член фракции "Единая Россия". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет телеграмм-канал "Baza".

Оказался не в том месте: депутат Госдумы РФ получил ранения, приехав в оккупированный город

Виктор Водолацкий. Фото: wikipedia.org

Ранее Служба безопасности Украины сообщила ему о подозрении за то, что он приказывал стрелять по украинским позициям в Луганской области. После 24 февраля 2022 года он незаконно пересек госграницу и "проинспектировал" деятельность оккупационных органов в Луганске, Попасной и Станице Луганской.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


К тому же депутат регулярно организует "добровольные" сборы материально-технической помощи на нужды оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ.

Стоит напомнить, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы в пятницу, 12 мая. Местные сообщили, что перед взрывами был слышен шум, напоминающий звук ракеты.

Читайте также на портале "Комментарии" — в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что успешные контратаки ВСУ в районе Бахмута усилили панику в рф. А паника там, действительно, нарастает, о чем говорят очередные безумные фейки, в том числе о якобы гибели главкома ВСУ генерала Валерия Залужного. Что можно сказать на данный момент об информационной составляющей контрнаступления ВСУ, а также о явных трениях внутри российских оккупационных войск – регулярных и наемнических. Издание "Комментарии" разбиралось в теме вместе с экспертами.

Также издание "Комментарии" сообщало – спецпредставитель Китая едет в Украину, ЕС и Россию: какие ожидания – что может измениться.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/bazabazon/17611
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!