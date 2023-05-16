Залужный рассказал о новом рекорде ПВО: в цель не попали даже «Кинжалы»

Страна-агрессор этой ночью атаковала Украину 18 ракетами разных типов, среди которых были и "Кинжалы". Все вражеские цели были уничтожены. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Около 03:30 16 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования", — написал Залужный.

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По его словам, врагом из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" — с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М" ).

"Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВС Украины", — отметил Залужный.

Валерий Залужный добавил, что кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами "Шахед", а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня — "Орлан-10" и SuperCam.

Напомним, российские захватнические войска совершили утром 16 мая уже восьмую массированную атаку на столицу Украины. На этот раз она была исключительной по своей плотности – большое количество ракет за очень короткий промежуток времени.

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