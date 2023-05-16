Какую многоходовку задумал Путин и Пригожин – что уже начало происходить в Бахмуте

Последние полгода в центре внимания ситуация под Бахмутом и в самом Бахмуте. Практически ежедневно главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин делает скандальные заявления, подчеркивая разногласия с Минобороны РФ. Может ли быть так, что бывший "повар Путина" сознательно устраивает провокации, чтобы ввести в заблуждение Генштаб ВСУ? Как сами ВСУ изменили тактику в Бахмуте? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Возможно, в РФ может случиться военный переворот и произойти смена власти

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДОМ высказал предположение, что Путин и Пригожин совместно разыгрывают многоходовку, чтобы найти козла отпущения за проигрыш в войне против Украины. Так эксперт прокомментировал открытые призывы Пригожина к российским солдатам по поводу бунта против командования. Глава ЧВК "Вагнер" называет развязанную Россией войну против Украины "безмозглой" и жертвами выставляет российских солдат, которых бросают на произвол судьбы.

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"Пригожин не просто говорит, он еще и действует. Он сам сказал, что им не хватает боекомплекта, потому что они его используют не только против Вооруженных сил Украины, но и против убегающих с линии фронта российских солдат. То есть они еще выполняют функцию заградительных отрядов, я так понимаю", — отметил Гетьман.

Эксперт обратил внимание, что, с одной стороны, Пригожин критикует министра обороны РФ Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Герасимова, но как-то так очень аккуратно пытается не трогать Путина. Возможно, действительно там намечается что-то похожее на гражданскую войну, что было бы очень неплохо для нас, чтобы Россия сама между собой выясняла отношения, и оставила нас в покое. А возможно, это как раз спланированная Путиным операция.

"И то, что он (Ред. – Пригожин) говорит, это какая-то у них цель, которую мы, может быть, очень скоро увидим. Мне кажется, что Пригожин не идет открыто против Путина, и есть такое подозрение, что это какая-то их многоходовка или еще что-то. Но если я ошибаюсь, дай Бог, чтобы так и было. Если там действительно назревает конфликт внутри ВС РФ, это было бы очень здорово", – прокомментировал эксперт.

Когда ВСУ перешли от периодических контратак к системным контратакам, мы просто стали вытеснять россиян с позиций

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко эфире телеканала FREEДОМ заявил, что ВСУ перешли от периодических контратак к системным, поэтому начали вытеснять врага с фланговых позиций в районе Бахмута.

Эксперт отметил, что российские войска настолько увязли в Бахмуте, что им просто не хватало сил и средств для продолжения городских боев.

"С россиянами происходит то, что они лучше всего умеют делать, они оставляют ранее занятые позиции и “отрицательно наступают”. Скажем так, это ожидаемый процесс, поскольку последние несколько месяцев российские оккупанты настолько увязли в Бахмуте, что им просто не хватало сил и средств для продолжения городских боев", – рассказал эксперт.

Коваленко добавил, у врага наблюдалась своего рода "стагнация", поэтому для укрепления позиций он начал опрокидывать дополнительные подразделения.

"Там какой-то результативности не было в боях, наблюдалась своего рода "стагнация", поэтому для укрепления позиций они начали опрокидывать дополнительные подразделения. Стягивали подразделения с полей, из района Бахмута, стягивали даже из-под Кременной и использовали резервную 20-ю дивизию в районе Авдеевки", – отметил эксперт.

Как результат, заметил военный обозреватель, россияне все сконцентрировали в городе, а фланги остались ослабленными.

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