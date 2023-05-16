Оккупанты снова совершили атаку беспилотников на Киев: в чем ее особенность

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска совершили утром 16 мая уже восьмую массированную атаку на столицу Украины. На этот раз она была исключительной по своей плотности – большое количество ракет за очень короткий промежуток времени. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко в Телеграмм.
Беспилотники. Фото: из открытых источников
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По предварительной информации администрации, силы ПВО обнаружили и уничтожили подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева. Отмечается, что данные о количестве и типе ракет вскоре сообщат Воздушные силы. После атаки зафиксировали падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы.
По его словам, информации о пострадавших нет.
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Также издание "Комментарии" сообщало – что сегодня происходит на фронте – изменилась ли ситуация в Бахмуте.
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Бог
сегодня, 07:27
Как всегда-ложь.Все збито,всн 90 из 78.Только почему то зеленский летает по всему миру и попрошайничает военную технику,опустошив все натовские склады.Лживость-типичная черта укропитеков.