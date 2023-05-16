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Оккупанты снова совершили атаку беспилотников на Киев: в чем ее особенность

Подавляющее большинство воздушных целей было уничтожено

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватнические войска совершили утром 16 мая уже восьмую массированную атаку на столицу Украины. На этот раз она была исключительной по своей плотности – большое количество ракет за очень короткий промежуток времени. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко в Телеграмм.

Оккупанты снова совершили атаку беспилотников на Киев: в чем ее особенность

Беспилотники. Фото: из открытых источников

"На этот раз враг совершил комплексную атаку с разных направлений одновременно, с применением БпЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. Она была исключительной по своей плотности — максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени", — написал Сергей Попко.


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По предварительной информации администрации, силы ПВО обнаружили и уничтожили подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева. Отмечается, что данные о количестве и типе ракет вскоре сообщат Воздушные силы. После атаки зафиксировали падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы.

"Наибольшие повреждения в Соломенском районе — там было возгорание нежилого помещения и несколько единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован. В остальных районах повреждения не существенные — в большинстве обнаружено падение обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону", — написал Попко.

По его словам, информации о пострадавших нет.

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Источник: https://t.me/VA_Kyiv/1705
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Обсуждения

Бог

сегодня, 07:27

Как всегда-ложь.Все збито,всн 90 из 78.Только почему то зеленский летает по всему миру и попрошайничает военную технику,опустошив все натовские склады.Лживость-типичная черта укропитеков.


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