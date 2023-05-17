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СМИ узнали, как Москва пытается заставить Киев отложить контрнаступление

Массированными воздушными атаками Кремль пытается отсрочить контрнаступление Украины

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Россия начала осуществлять более масштабные воздушные атаки на Украину, пытаясь заставить Киев отложить контрнаступление. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "CNN", со ссылкой на официального представителя США, знакомого с ситуацией.

СМИ узнали, как Москва пытается заставить Киев отложить контрнаступление

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Собеседник издания рассказал, что Россия тратит больше боеприпасов, чем обычно, пытаясь сбить с толку украинскую противовоздушную оборону.


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По словам американского чиновника, РФ осуществила масштабные воздушные атаки одновременно с нескольких направлений, нацелившись на центры управления в Киеве и другие важные объекты, вероятно, пытаясь заставить Украину отложить свое долгожданное контрнаступление.

Отмечается, что Украина смогла выдержать атаки, перехватив большой процент ракет и беспилотников с помощью эшелонированной противовоздушной обороны, предоставленной западными партнерами.

По данным источника "CNN", массированные российские атаки могут даже пойти на пользу Украине, поскольку РФ активнее использует ограниченные запасы высокоточных ракет.

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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-05-16-23/index.html
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