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За несколько волн ночных атак Россия выпустила 30 ракет по Украине: сколько удалось уничтожить

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено 29 крылатых ракет

сегодня, 08:58
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска в ходе очередной массированной атаки выпустили по Украине 30 ракет. Из них 29 украинских сил удалось сбить. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

За несколько волн ночных атак Россия выпустила 30 ракет по Украине: сколько удалось уничтожить

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Главком ВСУ отметил, с 21:00 17 мая по 05:30 18 мая российские оккупанты провели несколько волн ракетных атак по разным направлениям.


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"В общей сложности выпущено 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования", — написал Валерий Залужный.

Он сообщил, что враг выпустил ракеты из самолетов стратегической авиации: двух Ту-160 и восьми Ту-95 выпущено 22 крылатых Х-101/Х-555.

Также с кораблей в Черном море — шесть крылатых ракет "Калибр", а также две крылатые ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено 29 крылатых ракет", — проинформировал Залужный.

Также сбиты два ударных БПЛА Shahed-136/131 и два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Читайте также на портале "Комментарии" — массированными воздушными атаками, которые резко участились в мае, Кремль пытается отсрочить контрнаступление Украины, пишет CNN. Согласны ли с таким утверждением? О чем говорят эти мощные атаки, которые во многом отражает серьезно окрепшая система ПВО Украины? Что мы уже противопоставляем им – и еще можем? Когда дойдет дело до превентивных ударов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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Источник: https://t.me/CinCAFU/499
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