За несколько волн ночных атак Россия выпустила 30 ракет по Украине: сколько удалось уничтожить

Российские войска в ходе очередной массированной атаки выпустили по Украине 30 ракет. Из них 29 украинских сил удалось сбить. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Главком ВСУ отметил, с 21:00 17 мая по 05:30 18 мая российские оккупанты провели несколько волн ракетных атак по разным направлениям.

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"В общей сложности выпущено 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования", — написал Валерий Залужный.

Он сообщил, что враг выпустил ракеты из самолетов стратегической авиации: двух Ту-160 и восьми Ту-95 выпущено 22 крылатых Х-101/Х-555.

Также с кораблей в Черном море — шесть крылатых ракет "Калибр", а также две крылатые ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено 29 крылатых ракет", — проинформировал Залужный.

Также сбиты два ударных БПЛА Shahed-136/131 и два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

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