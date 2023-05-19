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Действительно ли Украина перехватила инициативу в районе Бахмута: ответ ISW

Эксперты ISW считают, что Украина перехватила тактическую инициативу в районе Бахмута

сегодня, 07:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские войска сумели перехватить тактическую инициативу и достигли тактически значительных успехов в районе Бахмута в ходе контрнаступательных операций 18 мая. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Действительно ли Украина перехватила инициативу в районе Бахмута: ответ ISW

ВСУ. Фото: из открытых источников

Американские аналитики заявили, что соответствующие операции украинских сил являются продолжением локальных контрнаступлений, которые они проводят уже несколько дней, но не являются началом новой крупной операции.


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В ISW отметили, что несколько российских военкоров утверждают, что украинские силы прорвались через российские линии обороны к югу и юго-западу от Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и к северо-западу от Клещеевки (6 км к юго-западу от Бахмута).

Военкоры также утверждают, что российские силы отступили с позиций к северу от Сакко и Ванцетти (15 км к северу от Бахмута) на позиции к югу от этого села, но украинские войска в это село еще не входили, говорится в отчете ISW.

В институте напомнили, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российские войска, что они сдали 570 метров территории к северу от Бахмута.

В ISW отметили, что заявления Пригожина соответствуют заявлениям заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о том, что украинские войска продвинулись на 500 метров к северу от Бахмута и на 1000 метров к югу от Бахмута.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-18-2023
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