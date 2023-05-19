Действительно ли Украина перехватила инициативу в районе Бахмута: ответ ISW

Украинские войска сумели перехватить тактическую инициативу и достигли тактически значительных успехов в районе Бахмута в ходе контрнаступательных операций 18 мая. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

ВСУ. Фото: из открытых источников

Американские аналитики заявили, что соответствующие операции украинских сил являются продолжением локальных контрнаступлений, которые они проводят уже несколько дней, но не являются началом новой крупной операции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

В ISW отметили, что несколько российских военкоров утверждают, что украинские силы прорвались через российские линии обороны к югу и юго-западу от Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и к северо-западу от Клещеевки (6 км к юго-западу от Бахмута).

Военкоры также утверждают, что российские силы отступили с позиций к северу от Сакко и Ванцетти (15 км к северу от Бахмута) на позиции к югу от этого села, но украинские войска в это село еще не входили, говорится в отчете ISW.

В институте напомнили, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российские войска, что они сдали 570 метров территории к северу от Бахмута.

В ISW отметили, что заявления Пригожина соответствуют заявлениям заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о том, что украинские войска продвинулись на 500 метров к северу от Бахмута и на 1000 метров к югу от Бахмута.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне усиления ракетных обстрелов и атак дронами со стороны РФ (а с начала мая только Киев пережил девять таких атак, которые продолжаются по всей Украине – в ночь на 18 мая и утром противник выпустил 30 крылатых ракет), президент Владимир Зеленский призвал мир усилить военную поддержку Украины и увеличить давление на Россию. О чём говорит усиление ракетных атак РФ против Украины? Какие удары по стране-агрессору могут нанести наша страна, ее традиционные союзники, а также, возможно, новые страны, решившиеся выступить против российского безумия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



