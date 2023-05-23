Рейд на Белгородщине: о чем говорит произошедшее – почему стало возможным

Прошли сутки после рейда противостоящих путинскому режиму бойцов "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) в Белгородской области (РФ). В обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что эта операция стала неожиданностью для граждан РФ – и вызвала панические реакции. А тут еще и в ночь на 23 мая в самом Белгороде "прилетело" в здание ФСБ. Что можно сказать о происходящем на данный момент? Как себя станет вести Кремль? Следует ли считать, что его башни зашатались? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников

Ситуация продемонстрировала, что внутри РФ существует достаточно жесткая оппозиция

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассуждает так:

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"Зашатались ли башни Кремля? С моей точки зрения, с учетом состояния российской экономики, они не то что шатаются, а так наклонились, что вот-вот упадут. И рейд на Белгородщине может ускорить это падение. Интересно, что на данный момент не ясно, закончен ли рейд. Информации о том, что разведгруппа вышла с территории РФ, не поступала. Я не случайно назвал группу, которая проводит данную операцию, именно разведывательной. Российские пропагандисты упорно называет ее диверсионно-разведывательной, подчеркивая, что это некая диверсионная деятельность. А это – попросту разведка боем".

По словам эксперта, задача – прощупать расположение войск 1-й гвардейской танковой и 6-й российских армий. Которые находятся в очень плохом состоянии.

"Например, основу 1-й гвардейской танковой армии составляет Таманская дивизия, где на ходу осталось лишь 34 танка. Вроде бы, для того, чтобы подавить действия разведгруппы, этого должно быть достаточно. Но, как мы видим, более суток продолжаются боестолкновения на территории РФ. И, как выяснилось, сил для того, чтобы быстро развернуть для боевых действий две российские армии, недостаточно, – отмечает Виктор Савинов. – Понятно, что если бы крупная группировка ВСУ в составе нескольких бригад, а то и нескольких десятков бригад, зашла на территорию Белгородской области, россияне бы не смогли удержать Белгород".

Панические настроения в РФ, действительно, присутствуют, считает эксперт. Но скорее регионального уровня, в областях, приграничных Украине.

"Надо понимать специфику российского общества. Оно настолько одурманено пропагандой, что свято верит, будто ловить вторые сутки пять диверсантов под Белгородом – это нормально. Такое у них общее представление. Кроме того, россияне уверены, что Украины никогда не будет атаковать их территорию. Максимум – мелкие диверсии. Именно так данные события освещаются в российских СМИ, – подчеркивает Виктор Савинов. – Интересный момент. Вчера мне звонил знакомый профессор из Стэнфордского университета (США) с целью выяснить, нет ли среди участников этого рейда граждан Украины и США. У меня такой информации не было. Он долго рассуждал по поводу того, что начнется ядерная война, если русские захватят в плен кого-то из той группы — и он окажется гражданином Украины, США, любой из стран НАТО. На что я ему ответил – пока путинские военные и силовики захватывают в плен исключительно выдуманные ими фантомы. И мы не имеем информации, что кто-то из участников рейда попал в плен или был убит".

Эксперт акцентирует, что важно было преодолеть психологический барьер, начав боевые действия на территории страны-агрессора.

"Ситуация, – продолжает он, – продемонстрировала, что внутри РФ существует достаточно жесткая оппозиция. И что вести бои на территории России – естественный ответ на ее агрессию. Логично для страны, на которую напали, стремиться выстоять и победить. В том числе с помощью граждан напавшей страны, выступающих против этой агрессии. Делать всё, стараясь сломить режим агрессора. Пока речь о взятии Москвы не идет. Но данный рейд показал, что захватить такие приграничные города как Белгород, Брянск, Ростов – представляется вполне возможным. И что те российские части, которые не находятся в первой линии, не совсем боеспособны".

Путин гарантировал, что граница на замке, теперь российские власти фактически признают, что это не так

По мнению политолога, профессора кафедры международных отношений НАУ Максима Яли, заявлять о том, что башни Кремля зашатались, мягко говоря, преждевременно.

"Но, безусловно, был нанесен серьезный удар по имиджу лично Путина. Как минимум, в Белгородской области. Что видно по видео с местными жителями, штурмующими запертое бомбоубежище, – отмечает эксперт. – Ликование по поводу якобы захвата Бахмута, которое несколько дней наблюдается в российском информационном пространстве, меркнет. Всё внимание переключено на ситуацию в Белгородской области".

Путин, напоминает политолог, гарантировал, что граница на замке. Теперь российские власти фактически признают, что это не так.

что не стоит присоединяться к вторжению в Украину, потому что ответка последует незамедлительно". "Всё это будет иметь далеко идущие последствия, – уверен Максим Яли. – Уже очевидно, что подобные операции будут продолжаться. Тем самым нанося новые и новые удары по имиджу Путина. А также демонстрируя его приспешнику-Лукашенко, собирающемуся с очередным визитом в Москву

После вторжения в Украину Путин превратился в источник нестабильности, опасности для России

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян считает, что башни Кремля и так уже шатаются. И рейд на Белгородщине лишь добавляет резонанс, усиливает всё.

"Происходящее показывает, во-первых, что путинский режим не контролирует реально ситуацию. Ему приходится реагировать на происходящее. Во-вторых, демонстрирует слабость российских силовиков, которые не смогли спрогнозировать подобное, а также эффективно отреагировать. В-третьих, для российского населения демонстрируется, что безопасности больше нет. Путин продавал своему обществу страх – и безопасность, которую он якобы гарантирует, придя к власти. Мы помним, как начиналось это правление — подрывы многоэтажек, "мочить террористов в сортирах", вторая чеченская кампания. И якобы стабильность и спокойствие. А тут – происходит обратное. После вторжения в Украину Путин превратился в источник нестабильности, опасности для России", – отмечает эксперт.

Кроме того, продолжает он, подобными действиями российской вооруженной оппозиции, которые, понятно, позитивно воспринимаются в Украине, из рук Кремля выбивается эскалационный инструмент.

"Путин постоянно блефует мнимой готовностью с эскалации. К применению оружия массового поражения, к "это мы еще не начинали". Но ситуация в Белгородской области в очередной раз демонстрирует, что на данном этапе РФ не готова к эскалации. Что может лишь угрожать, играя на страхах, прежде всего, Запада. Ранее нечто подобное мы видели, когда турки сбили российский военный самолет. И – ничего. В контексте российско-украинской войны мы не раз слышали целый ряд угроз, которым не сужден было сбыться. Всё это оказалось надувательством щек со стороны России", – подчеркивает Олег Саакян.

Он уверен, что происходящее сейчас в Белгородской области демонстрирует всему миру, что эскалационные риски крайне преувеличены. И, что инициатива может переходить к Украине, к российским противникам путинского режима. Что можно играть в проактивную игру против Кремля. Заставлять его реагировать, а не наоборот.

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