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В России признали – границу в Белгородской области не контролируют

Россиянам, проживающим в приграничных селах, сейчас рекомендуют не возвращаться в свои дома

сегодня, 09:32
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Автор:

Кравцев Сергей

В Белгородской области продолжается "контртеррористическая операция" против вооруженных групп, которые в понедельник, 22 мая, проникли на территорию области. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. 

В России признали – границу в Белгородской области не контролируют

Белгород. Фото: из открытых источников

Губернатор отметил, что в приграничном Грайворонском районе силовики проводят зачистку.


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"Относительно ситуации в Грайворонском округе. Продолжается зачистка территории Министерством обороны вместе с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома не стоит", — заявил Гладков.

Он отметил, что в тех селах, где были замечены "украинские диверсанты", двое мирных жителей получили ранения, информация о погибших среди гражданского населения не поступала.

Отметим, 22 мая легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК), сформированные из российских добровольцев, противостоящих путинскому режиму, вошли на территорию Белгородской области РФ и начали там боевые действия. В Кремле после долгого молчания отреагировали на происходящее традиционно – в стиле "всё под контролем", "паники нет". О чем говорит происходящее на Белгородщине? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — рейд бойцов "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) в Белгородской области (РФ) стал неожиданностью для граждан РФ и вызвал панические реакции. В итоге россияне начали паниковать из-за того, что происходящее в Белгородской области может переброситься на другие регионы РФ. В частности, люди критиковали власти за то, что те не могут обеспечить их спокойствие, а также за неспособность укрепить границу. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).




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Источник: https://t.me/vvgladkov/2266
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