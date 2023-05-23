Что началось в России после прорыва под Белгородом: ответ ISW

Успешный рейд бойцов "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) в Белгородской области (РФ) стал неожиданностью для граждан РФ и вызвал панические реакции. В итоге россияне начали паниковать из-за того, что происходящее в Белгородской области может переброситься на другие регионы РФ. В частности, люди критиковали власти за то, что те не могут обеспечить их спокойствие, а также за неспособность укрепить границу. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Белгородская область. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, каждый из так называемых "военкоров" и блогеров делали собственные предположения относительно налета на Белгородскую область. Некоторые провоенные блогеры зациклились на том, что "РДК" и "ЛСР" состоят в основном из россиян, назвали их предателями России, безосновательно обвинив в работе на ГУР.

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В то же время несколько военкоров предположили, что атака была целенаправленной информационной операцией, которая имела целью отвлечь внимание от якобы захвата Бахмута и посеять панику в российском информационном пространстве.

Террорист и боевик Игорь Стрелков-Гиркин заявлял, что предвидел такие рейды и считает их частью более широкой украинской контрнаступательной стратегии.

Тем временем главарь "Вагнера" Евгений Пригожин, комментируя инцидент, обвинил российское правительство и Миобороны в содействии атаке из-за неспособности укрепить российские границы.

В ISW отмечают, что первая линия российских оборонительных укреплений пролегает в 2 км от Горы-Подола. Есть предположение, что силам "РДК" удалось пробить ее. Это свидетельствует о слабости этих укреплений и неукомплектованности профессиональным личным составом.

Аналитики ISW заключают, что большинство российских провоенных блогеров ответили относительно разными беспокойствами, тревогами и гневом, а информационное пространство не сплотилось вокруг одной целостной реакции на произошедшее, это свидетельствует о том, что она застала РФ врасплох.

Отметим, 22 мая легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК), сформированные из российских добровольцев, противостоящих путинскому режиму, вошли на территорию Белгородской области РФ и начали там боевые действия. В Кремле после долгого молчания отреагировали на происходящее традиционно – в стиле "всё под контролем", "паники нет". О чем говорит происходящее на Белгородщине? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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