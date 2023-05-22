Что происходит на Белгородщине – к чему это может привести

22 мая легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК), сформированные из российских добровольцев, противостоящих путинскому режиму, вошли на территорию Белгородской области РФ и начали там боевые действия. В Кремле после долгого молчания отреагировали на происходящее традиционно – в стиле "всё под контролем", "паники нет". О чем говорит происходящее на Белгородщине? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников

После уничтожения веры во всемогущество российской армии и путинского режима встанет ребром вопрос – нужен ли РФ лидер, доведший страну до такого

Политический эксперт Сергей Таран считает, что такие действия российских добровольческих формирований на территории РФ убивают веру россиян во всесилие Путина и его клики.

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"До недавнего времени россияне готовы были воевать со всем миром, сидя перед телеэкранами и слушая сказки о своем величии и непобедимости. Но когда приходится идти в Украину воевать за Путина, когда военные действия всё чаще переносятся на территорию РФ, это меняет восприятие российско-украинской войны у народа, который позволил своим правителям ее развязать", – поясняет эксперт.

Он обращает внимание, что сперва украинская армия уничтожила миф о могучести российской. А теперь российские добровольцы, пошедшие против путинского режима, рушат миф о защищенности самой РФ от такого рода действий. А также – миф о могучем путинском режиме, при котором все россияне могут спать спокойно, не боясь, что война придет в их дома.

"После уничтожения веры во всемогущество российской армии и путинского режима встанет ребром вопрос – нужен ли РФ лидер, доведший страну до такого? Так что такие действия легиона "Свобода России" и РДК серьезно подрывают авторитет Путина, всей его власти. Всё это, безусловно, приближает окончательную победу Украины над агрессором", – уверен Сергей Таран.

Эти события транслируют на территорию России слабость, хрупкость и слабость путинского режима

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак поделился таким комментарием:

"В Белгородской области происходит продолжение действий РДК и антипутинских российских формирований. Но на этот раз события имеют более широкую географию. Они проявили полную беспомощность и неподготовленность федеральных и местных властей РФ, показали "дырявость" государственной границы России, которой, кстати, занимается непосредственно ФСБ".

Фактически, продолжает эксперт, эти события транслируют на территорию России слабость, хрупкость и слабость путинского режима и бьют по способности центральных властей гарантировать защиту россиян.

"Понятно, что инициаторы и исполнители этого партизанского рейда запрограммировали, что Путин будет вынужден запустить механизм эскалации. К примеру, готов будет ввести военное положение в приграничных с Украиной областях, объявить общую мобилизацию. Это должно стать триггером усиления кризисных событий в самой России, разъедать и сокращать политическую поддержку Путина, еще больше углублять раскол и неуверенность российских экономических и бюрократических элит в силе и мощи гебэшной системы", – отмечает Олег Постернак.

То есть, поясняет он, это должно вызвать управляемый нами внутренний стресс-тест российского режима.

"Эскалационный сценарий Москвы, направленный на полную милитаризацию пограничных окраин РФ, должен не только продемонстрировать гноение властных механизмов в России, но и публично ввести во внутренний дискурс страны-агрессора возможность мысли о военном сопротивлении режиму – через организацию парамилитарных и самооборонных структур с целью борьбы с гебэшной системой", – констатирует эксперт.

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