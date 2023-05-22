Началось освобождение Белгородщины: "РДК" и "Свобода России" сделал заявление

"Русский добровольческий корпус", бойцы которого заявляют, что воюют на стороне Украины, сообщил, что выполняет боевые задачи на территории РФ, а легион "Свобода России" призвал мирных граждан, проживающих в приграничных российских областях оставаться дома и "не сопротивляться".

Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников

Отметим, сегодня в сети начали появляться сообщения и видео бойцов "РДК" на фоне дорожных знаков о начале населенных пунктов Любимовка (Брянская область), Безлюдовка (Белгородщина), Чуровичи (Брянская область).

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Позже появилось видеообращение легиона "Свобода России", который сейчас воюет за Украину, обнародовал видеообращение к россиянам – перестать молча наблюдать за произволом Кремля и начать присоединиться к борьбе против путинского режима.

Затем легион выложил в сеть обращение к жителям приграничных российских регионов: "Оставайтесь дома, не сопротивляйтесь и не бойтесь: мы вам не враги. В отличие от путинских зомби, мы не трогаем гражданских и не используем их в своих целях".

Спустя некоторое время российские паблики подтвердили уничтожение пограничного пункта "Грайворона".

Также появилась реакция российских властей. Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа якобы зашла "диверсионно-разведывательная группа ВСУ".

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Также издание "Комментарии" сообщало – элитные подразделения российского спецназа (из 3-й и 22-й гвардейских бригад специального назначения) прибыли в населенный пункт Теткино, Курской области РФ, граничащий с Сумской областью Украины. В Центре национального сопротивления предполагают, что основная цель этой переброски – контрдиверсионная деятельность в пограничной части, а также проведение диверсий и поднятие боевого духа российских подразделений. По оценкам Института изучения войны (ISW), таким образом РФ также пытается закрепить часть украинских войск в приграничных регионах, не давая перебросить их на критически важные участки фронта. Эксперты проанализировали высказанные версии и действия агрессора специально для издания "Комментарии".



