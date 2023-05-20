РФ перебросила спецназ на границу с Украиной: каких провокаций ожидать

Элитные подразделения российского спецназа (из 3-й и 22-й гвардейских бригад специального назначения) прибыли в населенный пункт Теткино, Курской области РФ, граничащий с Сумской областью Украины. В Центре национального сопротивления предполагают, что основная цель этой переброски – контрдиверсионная деятельность в пограничной части, а также проведение диверсий и поднятие боевого духа российских подразделений. По оценкам Института изучения войны (ISW), таким образом РФ также пытается закрепить часть украинских войск в приграничных регионах, не давая перебросить их на критически важные участки фронта. Эксперты проанализировали высказанные версии и действия агрессора специально для издания "Комментарии".

Спецподразделения ГРУ РФ. Фото: из открытых источников

Эти спецподразделения будут заходить на территорию Украины для уничтожения разнообразных объектов инфраструктуры, а также военных объектов

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак поделился таким мнением:

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"3-я и 22-я отдельные гвардейские бригады специального назначения входят в состав и подчиняются Главному управлению Генштаба Вооруженных сил РФ (ранее — ГРУ). Основная специфика этих подразделений – это ведение диверсионной и разведывательной деятельности как в прифронтовых районах, так и глубоких тылах Украины".

Кроме того, поясняет эксперт, во время создания 3-й бригады (1966), одной из основных задач бригады являлось обнаружение и уничтожение мобильных ракетных комплексов потенциального противника.

"Поэтому можно четко определить, что эти специальные подразделения, размещенные в Теткино, будут заходить на территорию Украины для уничтожения разнообразных объектов инфраструктуры (ж/д узлов и мостов), а также военных объектов. К сожалению, появились данные, о том, что в Черниговской области в засаду попало несколько патрулей Государственной погранслужбы Украины, в результате погибло или получило ранения порядка 10 человек. Это говорит о том, что такие диверсионные группу РФ уже активно работают в наших приграничных регионах", – подчеркивает Иван Ступак.

РФ не осознаёт свои ошибки

По мнению эксперта, в вопросах национальной безопасности и обороны, участника программы Украина-НАТО Катерины Коваль, подобные новости в который раз демонстрируют, что РФ не осознаёт свои ошибки. Свой проигрыш. Как на поле битвы, так и на международном, экономическом, информационном фронте.

"На втором году полномасштабного российского вторжения ставка Кремлем начала делаться на ракетный террор и диверсантов. Если бы действия армии агрессора были успешными, если бы их т.н. "СВО" (на самом деле – война) шла, как они уверяют, "по плану", не было бы необходимости подтягивать спецназ ради поднятия духа своих военнослужащих, ради каких-то точечных операций на украинской территории", – уверена эксперт.

Она считает, что таким образом РФ признаёт свою слабость, неспособность добиться задач, которые, впрочем, толком сформулировать не может.

"Использование солдат как "пушечного мяса", периодически жалобы последних, которые перехватывают наши спецы, также говорят сами за себя, – отмечает Катерина Коваль. – При этом мы проводим системный анализ всех российских операций. Учимся реагировать на них. И на информационные, и на военные, и на диверсионные. Что касается приграничных районов – они всегда остаются опасной зоной. И, безусловно, у нас к ним повышенное внимание. Уверена, что наши Силы обороны не допустят, чтобы противник мог проводить эффективные операции – ни там, ни где-либо еще".

РФ продолжает рассматривать северное направление как перспективное для попытки нового вторжения

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин обращает внимание, что Россия сегодня держит на границах с нашими Сумской, Черниговской, Харьковской областями довольно внушительные группировки своих войск.

"Это оперативные группы "Курск", Брянск", "Белгород". Для большого вторжения сил недостаточно (всего более 20 тысяч человек, 250-270 танков, около 400 бронемашин, арта, РСЗО). Но для того, чтобы удерживать на этом направлении украинские войска – хватает. Кроме того, постоянно с указанных направлений идут обстрелы наших приграничных областей, запускаются ракеты, беспилотники, идут удары реактивной артиллерией. Причем не только по позициям наших войск, но и по мирному населению", – отмечает полковник.

По его словам, то, что в н.п. Теткино Курской области прибыли элитные подразделения российского спецназа говорит о том, что РФ продолжает рассматривать данное направление как перспективное для попытки нового вторжения. С блокированием наших городов северо-восточнее Чернигова и Сум.

"Это может оттянуть Силы обороны Украины с востока и юга, где, по мнению противника, готовится наше наступление, – поясняет Влад Волошин. – Не исключены ракетные удары по переправам на Днепре, чтобы отрезать всю нашу левобережную группировку. После чего возможны удары по украинскому приграничью, включая Сумы и Чернигов. Зачем это РФ? Киев, столица нашей Родины, располагается недалеко от наших северных границ. И если россияне захватят тот же Чернигов (точнее – блокируют его, а потом сотрут с лица земли обстрелами, как сделали с рядом городов Донбасса), это откроет им дорогу на Киев".

Угрожая столице Украины, противник сможет удерживать солидную группировку ВСУ для защиты Киева, акцентирует эксперт. Опять же, вынудив перебазировать их с востока и юга.

"К тому же, захват плацдармов в районе Сум – это предпосылка для блокады Харькова. С последующим ударом в направлении Полтавы, Кременчуга, Павлограда, города Днепр, чтобы разделить украинские группировки (северную и южную) со всеми вытекающими опасными для нас последствиями. Поэтому, – подчеркивает Влад Волошин, – данное направление требует нашего неослабевающего внимания. Особенно в ракурсе сообщений о переброске туда спецназа страны-агрессора, способного осуществлять диверсии, теракты. Нельзя исключать, что это – подготовка к тем операциям, которые я описал выше. И нам придется держать там определенное количество войск, хоть они могли бы нам очень пригодиться непосредственно на фронте, когда начнется массированное украинское контрнаступление".

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