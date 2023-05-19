Элитные подразделения России прибыли к границам Украины: какова цель

Российское Главное разведывательное управление (ГРУ) прислало своих спецназовцев для диверсий вблизи украинской границы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр национального сопротивления.



Россияне перебросили спецназовцев к границе Украины. Фото из открытых источников

По информации от Центра национального сопротивления, элитные подразделения ГРУ прибыли в населенный пункт Теткино, Курской области Российской Федерации. Этот поселок городского типа граничит с Сумской областью Украины. Именно в нем подполье зафиксировало российских спецназовцев Главного разведывательного управления.

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Сейчас известно, что туда прибыли спецназовцы сразу из двух гвардейских бригад: 3 и 22. Центр национального сопротивления указывает, что главные задачи россиян в Теткино это контрдиверсионная деятельность в пограничной части, а также проведение диверсий и поднятие боевого духа российских подразделений одержать победу на украинской территории.

Подразделения, отмеченные Центром национального противостояния, участвовали в обеих чеченских войнах, войне в Сирии, а также в незаконной аннексии Крыма. Во время полномасштабного вторжения России в Украину они понесли значительные потери.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев высказался о мирных переговорах между Украиной и Россией.

Также "Комментарии" писали о Секретаре Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексее Данилове, который анонсировал важные вещи, что будут приниматься на саммите G7. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский отправился в Японию, где с 19 по 21 мая пройдет саммит.