В США объяснили, зачем РФ отправила к границе с Украиной элитные подразделения

Россия перебросила в приграничные районы Курской области подразделения двух бригад спецназа Главного разведывательного управления ВС РФ. По оценкам Института изучения войны, таким образом РФ пытается закрепить часть украинских войск в приграничных регионах и рассредоточить их на критически важных участках фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Спецназ Главного разведывательного управления ВС РФ. Фото: из открытых источников

В ISW отмечают, Украинский центр национального сопротивления сообщил 19 мая, что подразделения 3-й и 22-й гвардейских бригад специального назначения развернуты в Теткино Курской области РФ для предотвращения диверсионной деятельности украинских партизан и поднятия боевого духа российских войск.

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По оценкам ISW, такие российские развертывания в приграничных районах, скорее всего, являются попыткой закрепить часть украинских войск в приграничных регионах и рассредоточить их на критически важных участках фронта.

В институте отметили, что ранее подразделения 3-й гвардейской бригады специального назначения находились в районе Кременной Луганской области, а подразделения 22-й гвардейской бригады специального назначения размещались в районе Орехова на западе Запорожской области.

"Непонятно, почему российское руководство приняло решение вывести такие подразделения с активных участков фронта в российские тыловые районы. Вероятно, эти подразделения понесли потери в недавних боевых действиях и были выведены и передислоцированы для отдыха и перевооружения. Развертывание этих подразделений в приграничных районах вряд ли будет иметь желаемый информационный или оперативный эффект", – отметили в ISW.

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