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Кремль зятягивает гайки: что будет с российским солдатом, если тот решит сдаться в плен

Если сдаться в плен без ранений, за это россиянам грозит до 10 лет тюрьмы

сегодня, 16:52
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Автор:

Кравцев Сергей

Если российский солдат окажется в украинском плену и потом выясниться, что он туда попал без каких-то серьезных ранений, то ему грозит серьезный срок за решеткой. Как передает портал "Комментарии", такие рекомендации получили российские суды. Прежде их утвердил пленум Верховного суда РФ.

Кремль зятягивает гайки: что будет с российским солдатом, если тот решит сдаться в плен

Российские войска. Фото: из открытых источников

Так, российский солдат будет считаться преступником, если сдался в плен добровольно – "сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен".


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Единственный вариант, когда российское государство не будет считать преступником своего солдата, попавшего в плен – если он был "по своему физическому состоянию не способен уклониться от плена".

"Например, нахождение военнослужащего в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжелого ранения или контузии", — говорится в разъяснении Верховного суда РФ.

Также указывается, что российский солдат обязан "оказывать решительное сопротивление противнику", даже находясь в полном окружении. 

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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский призвал НАТО принять "положительное политическое решение" о членстве Украины в Альянсе на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет смысла говорить о вступлении Украины в Альянс, пока наша страна не победила в войне против России. А по информации The Washington Post, среди стран блока активизировались дискуссии относительно конкретных перспектив членства Украины в НАТО. Как оцениваете происходящее в "танцах" вокруг евроатлантических перспектив Украины в НАТО, которые могли быть реализованы еще в 2008-м? Какие ожидания от июльского саммита? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://rapsinews.ru/publications/20230518/308925069.html
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