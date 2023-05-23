В Белгороде ночью прогремел сильный взрыв: подробности

В ночь на 23 мая в российском Белгороде раздался взрыв – сообщают о "прилете" в здание ФСБ. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на российское СМИ SOTA.

Взрыв в Белгороде. Фото: из открытых источников

О взрыве сообщили 22 мая около 23.56. По информации журналистов, "прилет" произошел на территории здания ФСБ.

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"Из-за введенного в городе режима контртеррористической операции любые публикации без ссылки на официальные источники сейчас в регионе запрещены", — пишет SOTA.

Отметим, 22 мая легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК), сформированные из российских добровольцев, противостоящих путинскому режиму, вошли на территорию Белгородской области РФ и начали там боевые действия. В Кремле после долгого молчания отреагировали на происходящее традиционно – в стиле "всё под контролем", "паники нет". О чем говорит происходящее на Белгородщине? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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