Россия готовится к выборам на оккупированных территориях: о чем говорит этот шаг агрессора

На временно оккупированных территориях Украины идет подготовка к намеченным на осень выборам. В свою очередь, глава Херсонской ОВА призывает готовиться к деоккупации, акцентируя, что ВСУ уже на финишной прямой. О чем говорят действия оккупационных властей (а точнее – стоящего за ними Кремля)? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Оккупанты. Фото: из открытых источников

Все эти разговоры о псевдовыборах идут на фоне того, что Владимир Зеленский получает колоссальную поддержку на саммите "Большой семерки"

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ считает, что со стороны России это – попытка в очередной раз поднять ставки.

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"У страны-агрессора нет изначально продуманной стратегии по отношению к нынешней войне. Понятно, что существовал только план "А", который, судя по всему, заключался в том, чтобы за три дня взять Киев, поменять власть и, соответственно, изменить геополитическую ориентацию Украины. А плана "Б" как такового не было. И когда блицкриг провалился, весь прошлый год Россия действовала по некой жуткой импровизации, бросаясь из одной крайности в другую, шантажируя то одним, то другим. Вынуждая Украину и весь поддерживающий нас демократический мир вступить в переговоры на условиях Кремля. Среди поднятия ставок (кроме ядерного шантажа, массированных ракетных ударов) было и то, что захватчики осенью провели "референдумы" на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, после чего, даже не контролируя эти регионы полностью, вписали их в свою Конституция как часть РФ", – отмечает эксперт.

Теперь, продолжает он, Кремль пытается поднять ставки, намереваясь провести там в сентябре этого года выборы, согласно российскому законодательству, как и по всей территории РФ.

"Цель всё та же – давайте, вступайте с нами в переговоры о перемирии! Или там пройдут выборы, и эти территории в контексте российской политической жизни закрепятся еще сильнее под оккупацией РФ", – поясняет Алексей Кущ.

Он обращает внимание на разительный контраст геополитических раскладов с нашей и с российской стороны.

Причем встречается там не только с лидерами G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония), но и с руководством ЕС, с премьер-министром ранее нейтральной Индии. Параллельно с этим Россия получает пощечину от Китая, который фактически "хакнул" всю Центральную Азию, ранее бывшую под влиянием РФ, – подчеркивает эксперт. – И всё, что остается Кремлю, имея провалившийся план "А" (который уже никогда не реализуется) и отсутствие каких-либо других планов, тупо продолжать блефовать. Поднимать ставки, которые на самом деле ничего не значат, потому что в какой-то момент могут быть биты успешным украинским наступлением. Противопоставить что-либо этому, а также консолидированной позиции мирового сообщества касательно деоккупации всех территорий Украины с обязательным наказанием агрессора, РФ не может ровным счетом ничего". "Все эти разговоры о псевдовыборах идут на фоне того, что президент Украины Владимир Зеленский получает колоссальную поддержку в Японии на саммите "Большой семерки"

РФ пытается привязать к себе население оккупированных территорий

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович поделился таким комментарием:

"Эти действия России говорят о ее желании максимально привязать к себе временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. Показать, прежде всего, внутреннему пользователю, что не собирается оттуда уходить. Смотрите, мы и выборы проводим, и паспорта раздаем. Это важно для кремлевских нарративов, особенно, учитывая то, что уже фактически идет подготовка к очередным "выборам Путина", намеченным на 2024 год. А до этого хочется продемонстрировать некие "бонусы" от вторжения в Украину. Среди таких, по логике Кремля, "возврат исторических территорий". В этом контексте хотя бы в глазах россиян (которым, по большому счету, на это плевать), путинскому режиму важно "легитимизировать" эти территории путем проведения там выборов".

Кроме того, отмечает эксперт, это еще и сигнал зарубежным партнерам и союзникам Украины. Дескать, Россия не собирается отказываться от захваченных территорий, намерена сражаться за них "до конца", не взирая на все санкции и ограничения. Вот проведет выборы – и сделает Запорожчину и Херсонщину якобы окончательно интегрированными в состав РФ. Что, понятно, не имеет ничего общего с реальным положением дел, акцентирует Игорь Рейтерович.

"Кроме того, – продолжает он, – за такими действиями просматривается попытка РФ привязать к себе население оккупированных территорий (остающееся там в силу разных, в том числе объективных, причин). Вынудить взять российский паспорт, пойти на российские выборы. А потом рассказывать, что в глазах Украины они отныне – предатели. И пути назад у них якобы нет. То есть, мало репрессий, мало депортаций потенциально строптивых, мало завоза туда россиян. Хочется еще вот таким образом "орусить" украинцев с Запорожской и Херсонской областей".

" Проблема в том, акцентирует эксперт, что украинская власть на данный момент так и не определила своего отношения к этой ситуации. Как реагировать на на участие наших граждан в российских выборах? Какая ответственность за это предусмотрена (и предусмотрена ли)? Ответы на эти вопросы следует дать уже сейчас. И четкие, однозначные, – уверен Игорь Рейтерович. – Чтобы за нас ответы не давала РФ, используя ситуацию в своих информационно-пропагандистских целях". Проблема в том, акцентирует эксперт, что украинская власть на данный момент так и не определила своего отношения к этой ситуации. Как реагировать на раздачу российских паспортов

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