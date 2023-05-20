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"ВСУ на финишной прямой": обращение к жителям оккупированных территорий

Глава Херсонской ОВА обратился к жителям оккупированного левобережья

сегодня, 18:06 comments1501
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Автор:

Константин Куликов

По поручению Президента Украины Херсонская областная военная администрация готовится к деоккупации и уже утвержден "План действий по жизнеобеспечиванию деоккупированных населенных пунктов Херсонской области". Об этом, как передают "Комментарии", заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"ВСУ на финишной прямой": обращение к жителям оккупированных территорий

Скоро освобождение

"Вооруженные Силы Украины на финишной прямой. Наша месть будет мощной. Каждый, кто принес смерть и горе в нашу страну, будет умолять о пощаде. Не склоняйте головы. Не опускайте рук. Ждите, верьте, будьте готовы", — написал он в своем телеграмме-канале.


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Кроме этого, глава украинской Херсонщины заявил следующее:

"Знаю, что вчера вместо вышиванок вас заставляли одевать "красные галстуки", по случаю шабаша пионерии. Знаю, что у оккупантов дошли руки до паспортизации маломобильных граждан. Знаю, что вам говорят, что "оккупированный нацистами город Херсон тонет в руинах"... Вас запугивают и дезинформируют. Непокоренные жители Левобережья, время расплаты за вашу боль и отчаяние приближается. Сейчас задача каждого из вас беречь свою жизнь и, по возможности, позаботиться о ближнем. Не слушайте тех, кто вас запугивает. Тем более, что они сами сейчас смертельно напуганы. Их командование им лжет".

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