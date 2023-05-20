"ВСУ на финишной прямой": обращение к жителям оккупированных территорий

По поручению Президента Украины Херсонская областная военная администрация готовится к деоккупации и уже утвержден "План действий по жизнеобеспечиванию деоккупированных населенных пунктов Херсонской области". Об этом, как передают "Комментарии", заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Скоро освобождение

"Вооруженные Силы Украины на финишной прямой. Наша месть будет мощной. Каждый, кто принес смерть и горе в нашу страну, будет умолять о пощаде. Не склоняйте головы. Не опускайте рук. Ждите, верьте, будьте готовы", — написал он в своем телеграмме-канале.

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Кроме этого, глава украинской Херсонщины заявил следующее:

"Знаю, что вчера вместо вышиванок вас заставляли одевать "красные галстуки", по случаю шабаша пионерии. Знаю, что у оккупантов дошли руки до паспортизации маломобильных граждан. Знаю, что вам говорят, что "оккупированный нацистами город Херсон тонет в руинах"... Вас запугивают и дезинформируют. Непокоренные жители Левобережья, время расплаты за вашу боль и отчаяние приближается. Сейчас задача каждого из вас беречь свою жизнь и, по возможности, позаботиться о ближнем. Не слушайте тех, кто вас запугивает. Тем более, что они сами сейчас смертельно напуганы. Их командование им лжет".

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