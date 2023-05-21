Главные итоги недели: почему поддержка Украины стала еще сильнее

Проходит третья неделя мая. Украина продолжая бороться за свое право на самостоятельность, на свободу, уже более 450 дней отбивает российскую агрессию. Эксперты уже традиционно проанализировали для издания "Комментарии" важнейшие события уходящей недели (15-21 мая) и их возможное влияние на наше будущее.

Саммит G7. Фото: сайт президента Украины

Союзники Украины констатировали, что стратегия поставки оружия Киеву верна, а ракетные удары – демонстрация бессилия кремля

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний считает, что новая волна ракетного террора со стороны России, которая началась в начале мая и продолжается до сих пор, преследовала цель скорректировать позицию Украины и коалиции государств-союзников накануне проведения саммита G-7 в Японии.

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с целью посеять панику в Украине. Не знаю на кого рассчитана эта бредятина, но влияния дальше радиуса просмотра ТВ на россии она не имеет". "Ведь в случае успеха этих обстрелов Украина должна была бы скорректировать свои политические планы, а страны Большой семерки – склонять нашу страну к миру на условиях России. План кремля продемонстрировать, что какой бы объем вооружений не поставляли бы в Украину, Россия будет пробивать оборону. Однако получилось все наоборот, – отмечает эксперт. – Та часть союзников, приехавшая на саммит в Хиросиму, констатировала, что стратегия поставки оружия Киеву верна, а ракетные удары – демонстрация бессилия кремля показать результаты, на которые он рассчитывает. Само бессилие проявляется и у "ватной" пропаганды, сообщающей о гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

Прошлая неделя, напоминает Юрий Подорожний, завершалась визитом президента Зеленского в Италию и Ватикан, а уже на этой неделе были назначены представители от папы Франциска для миссий в Киев и Москву.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил важность участия Китая в реализации формулы мира президента Зеленского, Черноморской зерновой инициативы, обеспечения ядерной безопасности и других важных международных усилий". "Кардинал Маттео Зуппи из Болоньи поедет в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, тогда как глава отдела Восточных церквей Ватикана архиепископ Клаудио Гуджеротти отправится в Москву – для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Насколько успешными будут миссии, догадаться несложно, ведь Украина пойдет на разговор с кремлем при соблюдении нашей формулы мира. Президент Зеленский приложил максимальные усилия, чтобы в деталях презентовать ее. И никакой негативной реакции на украинское представление о мире со стороны Святого престола не последовало. И теперь для нас успех Ватикана – это склонить РФ к выполнению этой формулы, – отмечает Юрий Подорожний. – Равно как и миссии специального представителя правительства Китайской Народной Республики (КНР) Ли Хуэй, который на этой неделе посетил Украину с визитом

Также на этой неделе Зеленский принял участие в работе Лиги арабских государств, напоминает эксперт. По его мнению, нельзя сказать, что этот визит был прорывным и завтра Ближний Восток отвернется от Москвы. Но его значение состоит в том, что украинский президент лично доносит позицию, в том числе по формуле мира, а также привлекает Ближний Восток в орбиту интересов Киева.

Относительно нашего продвижения по делу членства Украины в ЕС, украинская антикоррупционная система задержала председателя Верховного Суда – Всеволоду Князеву, разоблаченного на получении $2,7 млн неправомерной выгоды, сообщили о подозрении. Конечно, это серьезный шаг в установлении независимости антикоррупционных органов и борьбе с коррупцией, – считает Юрий Подорожний, – какие бы версии и расклады не звучали по этому аресту ". "К сожалению, ЕС 12 мая не смог утвердить 11 пакет санкций. Но уже в эту субботу новый пакет санкций детализирован. Он коснется 90 компаний, которые помогали россии обходить ранее введенные против нее экономические ограничения

Из Турции, где в первом туре выборов с незначительным отрывом лидирует действующий президент Реджеп Эрдоган, 18 мая поступила информация о возобновлении работы морского зернового коридора, переговоры о котором раньше не давали результата, подчеркивает эксперт.

Он также акцентирует, что Россия в очередной раз заявляет о захвате Бухмута. Путин даже отправил поздравительную телеграмму на этот счет.

Наверное, уже осенью. К тому времени будут подготовлены украинские лётчики. Особую роль в завершении обсуждения и перехода к делу сыграл британский премьер Риши Сунак. Теперь очередь за Тамагавками?". "Как и ракетные обстрелы, информация о якобы захвате Бахмута должна каким-то образом повлиять на лидеров стран, собравшихся на саммит в Японии. И действительно это все оказало влияние. Но не такое, на которое рассчитывала страна-агрессора, – отмечает Юрий Подорожний. – Украина, как стало известно, получит, наконец, американские самолеты F-16

Отечественная оборонная индустрия получает мощных партнеров

Политтехнолог Петр Охотин считает важнейшим событием уходящей недели то, что российская агрессия и ракетный террор против городов, которые не находятся на линии фронта, побуждают Запад к более радикальной помощи Украине.

с лидерами G7 – яркий тому пример", – отмечает эксперт. "Участие политического руководства нашей страны во встрече

Под этим углом также он рассматривает то, что немецкий концерн Rheinmetall объявил о намерении производить бронетранспортеры Fuchs на совместном предприятии с "Укроборонпромом".

"Видим еще один вырисовавшийся за эту неделю тренд – отечественная оборонная индустрия получает мощных партнеров. Без пафоса, это хороший сигнал и свидетельство способности нашего государства", – констатирует Петр Охотин.

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