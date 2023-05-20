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Рашапраймериз: рашисты готовятся к "выборам" на оккупированных территориях

Оккупанты играют в "демократию" и усиливают насильственную паспортизацию на оккупированных территориях

сегодня, 19:03
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Автор:

Константин Куликов

Рашисты готовятся к псевдовыборам на оккупированных территориях и усиливают насильственную паспортизацию. В частности, они планируют осенью провести выборы на временно оккупированных территориях. Об этом, как сообщают "Комментарии", информирует мелитопольский городской голова Иван Федоров.

Рашапраймериз: рашисты готовятся к "выборам" на оккупированных территориях

Иван Федоров

Так, рашисты имитируют демократические процессы, устроив так называемые "праймериз" среди кандидатов путинской "Единой России". Также они готовят списки голосования от других партий, в частности ЛДПР. Для этого они устроили очередную волну принудительной паспортизации. В результате чего, на улицах с пешеходами проводят "беседы" о необходимости российского паспорта, у автовладельцев грозятся конфисковать авто, если не будет паспорта с двуглавым орлом.


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Также мелитопольцев завлекают социальными выплатами на детей, получить которые можно только с роспаспортом.

"Даже депортированным социальную помощь выплачивают только при наличии "аусвайса". Оккупанты в Запорожье прямо заигрались в "мирную жизнь". Но уверен, ВСУ очень скоро напомнит захватчикам, что Юг — это Украина", — написал в своем телеграмм-канале Иван Федоров.

Тем временем, "ВСУ на финишной прямой": обращение к жителям оккупированных территорий.

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