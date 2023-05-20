Рашапраймериз: рашисты готовятся к "выборам" на оккупированных территориях

Рашисты готовятся к псевдовыборам на оккупированных территориях и усиливают насильственную паспортизацию. В частности, они планируют осенью провести выборы на временно оккупированных территориях. Об этом, как сообщают "Комментарии", информирует мелитопольский городской голова Иван Федоров.

Иван Федоров

Так, рашисты имитируют демократические процессы, устроив так называемые "праймериз" среди кандидатов путинской "Единой России". Также они готовят списки голосования от других партий, в частности ЛДПР. Для этого они устроили очередную волну принудительной паспортизации. В результате чего, на улицах с пешеходами проводят "беседы" о необходимости российского паспорта, у автовладельцев грозятся конфисковать авто, если не будет паспорта с двуглавым орлом.

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Также мелитопольцев завлекают социальными выплатами на детей, получить которые можно только с роспаспортом.

"Даже депортированным социальную помощь выплачивают только при наличии "аусвайса". Оккупанты в Запорожье прямо заигрались в "мирную жизнь". Но уверен, ВСУ очень скоро напомнит захватчикам, что Юг — это Украина", — написал в своем телеграмм-канале Иван Федоров.

Тем временем, "ВСУ на финишной прямой": обращение к жителям оккупированных территорий.

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А в Украине возмутились советами МИД Польши: из-за чего возникли разногласия. Посол Украины возмутился советами МИД Польши о том, как Зеленский должен "извиниться за Волынь". Украинский дипломат сослался на интервью представителя МИД Польши Лукаша Ясины портала Onet, где тот заявил, что со стороны президента Украины "не хватает понимания" важности темы Волыни для польского народа.

