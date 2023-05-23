Зачем Лукашенко вновь собрался к Путину – чего ожидать от встречи

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко, здоровье которого вызывает в последнее время немало вопросов, вновь собирается в Москву, где уже был 9 мая. По словам Лукашенко, он намерен обсудить с Путиным "проблемы, которых вообще не должно быть, в отношениях". Чего ожидать от новой встречи двух диктаторов? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Лукашенко и Путин. Фото: из открытых источников

Приближается время "Х" – июль, к которому Путин пообещал разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда поделился таким мнением:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Впрочем, Лукашенко не может отказаться от предложения посетить Москву. И дело не в формальных причинах, а в том, что у него ограничен круг общения. Он находится в полуизоляции после того, как признал себя соучастником агрессии против Украины". "Визит Лукашенко в Москву происходит в условиях, довольно драматических для него. Негативное состояние его здоровья стало очевидным и заметным практически всем

По мнению эксперта, обговариваться будут не столько экономические вопросы, сколько военно-политические.

Если это произойдет, то станет реальным вызовом как для Украины, так и для других стран "Люблинского треугольника" – Польши и Литвы. Потому можно ожидать, что после посещения Москвы, как это часто бывает у Лукашенко, он станет озвучивать новые глупости под видом каких-то агрессивных заявлений", – прогнозирует Евгений Магда. "Приближается время "Х" – июль, к которому Путин пообещал разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие

Лукашенко хочет от Москвы больше инвестиций, больше денег, больше поддержки

Директор Украинского института политики Руслан Бортник думает, что Лукашенко едет в Москву решать, прежде всего, именно экономические вопросы. Их, поясняет эксперт, много накопилось в последнее время. От цен на российские энергоносители – до вопросов параллельного импорта, а также размещения российских оборонных госзаказов на базе белорусского ВПК.

"Договоренности о многом достигнуты ранее, но они не реализуются, буксуют. Лукашенко хочет от Москвы больше инвестиций, больше денег, больше поддержки. Ведь белорусская экономика, по последним оценкам, зависит от российской не менее, чем на 50%", – отмечает Руслан Бортник.

Конечно, продолжает он, будут проговаривать и вопросы безопасности, вопросы белорусского участия в войне против Украины.

У него есть сыновья, есть люди из ближайшего окружения, которых он, вероятно, хотел бы видеть у руля Беларуси, когда сам его, наконец, отпустит. Однако, прежде всего, будут говорить о деньгах, – уверен Руслан Бортник. – На кону – несколько млрд долларов относительно ценообразования на российские нефть и газ, которые перерабатывают белорусские заводы, параллельный экспорт, идущей через РБ в РФ, санкционные сложности, а также многомиллиардные контакты для белорусской промышленности со стороны России, которые до сих пор не реализованы". "Кроме того, могут обсуждать будущее белорусской политической системы. Все видят, что Лукашенко в последнее время чувствует себя не очень... Соответственно, могут вестись разговоры о том, к кому может перейти власть после Лукашенко

Читайте также на портале "Комментарии" — как сделать больше невозможной агрессию РФ – что предложить людям с деоккупированных территорий.



