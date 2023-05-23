Внезапное выздоровление: самопровозглашенный президент Беларуси летит в Москву, чтобы встретиться с Путиным

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Белоокая Ира
Такое заявление в Телеэфире сделал российский политтехнолог Марат Гельман, пишут "Комментарии".
Лукашенко и Путин. Фото из открытых источников
Визит в Россию приурочен к "звездному сходу с дистанции", убежден Гельман. Из-за проблем со здоровьем Лукашенко хочет покинуть пост "картофельного короля", однако ему не разрешают этого делать. Похожее зрелище уже случалось в Москве, когда многие губернаторы приняли решение уйти в отставку и им не дали этого сделать, пригрозив государственной изменой.
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По словам политтехнолога, даже если белорусов удастся привлечь к "специальной военной операции", что маловероятно, это не поможет улучшить ситуацию солдатам РФ на фронте.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, повлияет ли как-то вероятная болезнь Лукашенко на ход войны в Украине, — мнение общественности. Может ли отсутствие Лукашенко каким-либо образом спровоцировать нападение белорусов на Украину и стоит ли украинскому государству вмешиваться во внутренние дела Беларуси.
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