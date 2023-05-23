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Внезапное выздоровление: самопровозглашенный президент Беларуси летит в Москву, чтобы встретиться с Путиным

Самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко собрался с силами и отправился на ковер президенту Кремлю. Вполне возможно, чтобы просить об отставке

сегодня, 10:35
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Автор:

Белоокая Ира

Такое заявление в Телеэфире сделал российский политтехнолог Марат Гельман, пишут "Комментарии".

Внезапное выздоровление: самопровозглашенный президент Беларуси летит в Москву, чтобы встретиться с Путиным

Лукашенко и Путин. Фото из открытых источников

Визит в Россию приурочен к "звездному сходу с дистанции", убежден Гельман. Из-за проблем со здоровьем Лукашенко хочет покинуть пост "картофельного короля", однако ему не разрешают этого делать. Похожее зрелище уже случалось в Москве, когда многие губернаторы приняли решение уйти в отставку и им не дали этого сделать, пригрозив государственной изменой.


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"Очевидно, есть надежда у жителей Беларуси, что они не будут принимать непосредственное участие в войне. Но эта красная линия не была пройдена, в том числе и усилиями Александра Лукашенко. Поэтому сейчас в России приложат максимум сил, чтобы привлечь белорусскую армию к участию в боевых действиях". ", – сказал Гельман.

По словам политтехнолога, даже если белорусов удастся привлечь к "специальной военной операции", что маловероятно, это не поможет улучшить ситуацию солдатам РФ на фронте.

"Самоуверенность Кремлевского президента сделала из него дурака и станет причиной военного поражения России. Путин – вор, но он достаточно недалек. Это такая особая особенность глупых людей, которая подталкивает их к проигрышу", – подчеркнул Гельман.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, повлияет ли как-то вероятная болезнь Лукашенко на ход войны в Украине, — мнение общественности. Может ли отсутствие Лукашенко каким-либо образом спровоцировать нападение белорусов на Украину и стоит ли украинскому государству вмешиваться во внутренние дела Беларуси. На вопрос "должна ли Украина помочь белорусам избавиться от оккупационных властей Лукашенко военным путем", опрошенные в мае 2023 года ответили: однозначно да – 13,8%; скорее да – 15,3%; скорее нет – 29,6%; точно нет – 28,6%; затруднились ответить – 12,6%.


 



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