Как сделать больше невозможной агрессию РФ – что предложить людям с деоккупированных территорий

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что после победного для Киева завершения российско-украинской войны, нас ожидает сложный процесс реинтеграции территорий, которые 9 лет находились в оккупации. Кроме того, всё в том же интервью украинскому журналисту и телеведущему Дмитрию Комарову, глава ГУР заявил, что война с россией была неизбежна, однако последняя уже не имеет ни военного, ни экономического, ни политического потенциала, чтобы создать еще одну попытку серьезного наступления где-либо в Украине. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" данные утверждения, а также рассказали, как разумно провести реинтеграцию и навсегда отрубить голову дракону "русского мира".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Пока что мы боремся с последствиями, а не с причиной

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко рассуждает так:

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"По поводу грядущего поражения кацапстана следует понимать следующее. За всю историю человечества еще ни один захватчик не мог долго удерживать оккупированные им территории. И все империи рано или поздно рушатся. А свободолюбивые народы засовывают сапог оккупанта глубоко ему же в глотку. Так что и у московитов-оккупантов одна дорога – в пекло. При этом, я бы не недооценивал противника. Конвульсии кацапстана будут продолжаться довольно долго. До тех пор, пока не отрубим голову путлеровскому террористическому режиму (и речь не только о собственно путине, а о многих его приспешниках), к сожалению, нас ожидают и провокации на границах (даже когда мы их восстановим по состоянию на 1991 года), и другие проблемы".

В данный момент, продолжает эксперт, мы наносим удары по линии фронта и тылам, по рашистским войскам, которые находятся на нашей территории.

"Хоть достаточно эффективным было бы уничтожение военно-промышленного комплекса непосредственно страны-агрессора. Пока же мы боремся с последствиями, а не с причиной, – акцентирует Сергей Войченко. – В том числе из-за позиции западных партнеров, которую мы не критикуем, но констатируем. Так что Буданов прав – потенциал у рашистов еще есть. И нам следует приложить много усилий, чтобы деоккупировать свои территории".

Что касается реинтеграции, не следует обвинять всех людей, оказавшихся в оккупации, уверен эксперт.

"Нельзя всех поголовно называть предателями. Там есть очень много тех, кто ожидает возвращения Украины. Кто платил налоги на содержание СБУ, полиции, армии. Надеялся, что они – защитят. Но пришел "русский мир", от которого, увы, удалось защитить далеко не всех. Так что судить следует лишь по делам, – подчеркивает кандидат юридических наук. – Если человек стал активным коллаборантом, содействовал оккупантам, убивал украинских военнослужащих, терроризировал мирное население – конечно, тут должна быть соответствующая юридическая оценка. Если же человек просто не выехал с оккупированных территорий (причины у всех разные), но с радостью готов реинтегрироваться – подход должен быть иным. Не следует "рубить концы", подходить радикально. Каждый случай следует рассматривать индивидуально".

Ну, а окончательно уничтожить террористическую идеологию "русского мира" даже после сокрушения оккупационной армии и путинского режима можно, считает Сергей Войченко, лишь одним путем – созданием сильной во всех смыслах, сплоченной Украины. С мощными армией, экономикой, с поддержанием и укреплением тех демократических ценностей (уважение к свободам человека, верховенство права), за которые сражаемся.

Нужно быть готовым, что в условном Донецке после деоккупации останется большинство нищего, озлобленного и максимально нелояльного к Украине населения

Политолог, медиа-эксперт Денис Гороховский акцентирует, что вопрос интеграции жителей оккупированных территорий является одним из ключевых для Украины.

"В первую очередь, – уточняет он, – речь идет о тех, кто с 2014 года живет в оккупации, максимально подвержен вражеской пропаганде и, скорее всего, имеет друзей или близких, которые воевали против Украины и были убиты. Рассчитывать на то, что всё нелояльное к Украине население выедет в рф при деоккупации захваченных территорий было бы наивно. Выедут только те, кто имеет финансовую возможность или же занимает высокие посты на оккупированных территориях. В большинстве же своем, обнищавшее за восемь лет оккупации население данных территорий нужно россии исключительно в качестве живого щита – и никто не будет заниматься массовой эвакуацией. Наоборот, россия заинтересована в том, чтоб максимальное число мирных жителей оставалась в городах и выступало сдерживающим фактором для украинской армии".

При этом, продолжает эксперт, на сегодняшней день у украинской власти нет четкого плана по реинтеграции подобного населения.

"Если упростить до минимума, то сегодня нужно для себя решить собирается ли Украина бороться за лояльность условной донецкой матери, потерявшей сына, который пошел воевать на стороне боевиков, или же, наоборот, для нее нужно ограничить права и свободы, дабы свести ее влияние на общественную жизнь региона к минимуму (запрет на занимание определенных должностей, лишения права голоса и т.д.). Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, но решение рано или поздно придется принимать. И в идеале это нужно сделать до деоккупации данных территорий, чтоб сразу же начать его реализовывать", – считает Денис Гороховский.

В целом, констатирует он, нужно быть готовым, что в условном Донецке после деоккупации останется большинство нищего, озлобленного и максимально нелояльного к Украине населения. Не говоря уже о поколении, которое родилось после 2014 года (сегодня эти дети уже школьники), которое не знает Украины и воспитано исключительно на пропаганде ненависти ко всему украинскому.

"Как будет выстроен процесс интеграции их и им подобных в систему образования? Как они будут получать высшее образование, даже базово не владея украинским языком? Существует масса вопросов по данному направлению, но сегодня конкретных ответов со стороны власти на них еще не звучало", – резюмирует эксперт.

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