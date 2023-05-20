Прогноз Буданова: с чем столкнется Украина после победы в войне

После победного конца в российско-украинской войне у Киева будет очень много довольно сложной работы. Потому что нужно будет заниматься довольно сложным процессом по реинтеграции территорий, которые 9 лет находились в оккупации. Большинство граждан, которые оставались на этих территориях мыслят совершенно по-другому, нежели остальная часть Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью украинскому журналисту и телеведущему Дмитрию Комарову рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"На победе все это не остановится. Нам предстоит довольно сложный этап. Он, можно сказать, будет многолетним. (Ред. – этап) фактической реинтеграции наших территорий", – отметил Буданов.

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По его мнению, Украине будет очень непросто, потому что речь идет примерно о 3 миллионах наших соотечественников, которым на протяжении 9 лет российская пропаганда навязывали свои взгляды, свое виденье мира. Поэтому вполне логично, что они мыслят не так, как остальные украинцы.

Кирилл Буданов считает, что помимо внутренних процессов по работе с населением, Украине нужно будет внести серьезные изменения в экономику, откорректировать многие направления. Также Киев должен будет пересмотреть свои внешние отношения – с кем вступать в союзы и альянсы, а с кем не стоит.

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