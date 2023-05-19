Почему Украину снова подталкивают к переговорам с РФ – какую роль хочет занять Китай

"Китайский миротворец" (спецпредставитель Ли Хуэй) побывал в Украине, теперь направляется в Европу, затем – в РФ. Что можно на данный момент сказать об этом вояже, а также об участившихся в западной прессе публикациях, где отмечается, что Украина должна победить в ближайшие полгода, иначе придется садиться за стол переговоров с Россией? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилась к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Мирные предложения сопровождают любой вооруженный конфликт, и мы будем слышать о них всё время, пока идет эта война

Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса рассуждает так:

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"Те или иные "миротворческие инициативы" всегда будут. В любом случае. Просто потому, что время от времени об этом надо говорить. Кроме того, основная часть стран уверена, что всё должно закончиться за столом переговоров".

Поэтому, акцентирует эксперт, периодически "вбрасываются" разного рода инициативы. Китайские, бразильские, европейские, африканские и так далее.

"Я не вижу в этом проблемы, – признался Илия Куса. – Мирные предложения сопровождают любой вооруженный конфликт. И мы будем слышать о них всё время, пока идет эта война".

КНР пытается застолбить за собой позицию модератора мирных переговоров

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин, анализируя визиты спецпредставителя Китая (уже совершенный в Украину и грядущие – в Европу и РФ), отмечает, что, похоже, Пекин пытается нарастить к себе доверие всех сторон. Доказать свою способность выступать в качестве организатора переговоров.

"Уверен, что в КНР прекрасно понимают невозможность переговоров между Киевом и Москвой на данный момент. Обе стороны конфликта пока делают ставку на военную компоненту. И в ближайшие месяцы, похоже, будут говорить пушки, а не дипломаты. Но время для переговоров обязательно придет", – подчеркивает политолог.

И КНР, по его мнению, пытается застолбить за собой позицию модератора таких переговоров.

"Раз уж Китай, после почти годовой паузы, взялся за это, он, похоже, сделает всё, чтобы его усилия не пропали даром. Пусть это даже будет ближе к осени, – отмечает Алексей Якубин. – Пока же и назначение соответствующего спецпредставителя, и начавшиеся визиты, свидетельствуют, что Китай включился в процесс, осознав, что российско-украинская войны носит не региональный, а глобальный характер. И это понимает всё больше мировых игроков. Глядя на эту войну, как на нечто глобальное, меняющее миропорядок".

Именно поэтому, считает эксперт, появляется всё больше тех или иных миротворческих инициатив. Из последних таких – африканская, а также ватиканская.

"Сейчас всё выглядит так, что речь идет о формировании возможных переговорных площадок на будущее, – поясняет Алексей Якубин. – И будущее, судя по тем же публикациям западных СМИ, обозримого. Вполне себе вероятного во второй половине текущего года".

На теме "миротворчества" Китай попытается стать полноправным участником переговоров

Политолог Владимир Цыбулько поделился таким мнением:

"Вояж китайского "миротворца" – это попытка не упустить историческую развилку, которую упустил Китай после Второй мировой, когда Тайвань попал в руководящие органы ООН, а сам Китай континентальный исправлял ошибку целых 26 лет".

Китайское руководство, по словам политолога, боится, что при расширении Совбеза ООН КНР потеряет часть нынешнего влияния и окажется в кругу середняков, чей вес не соразмерен с влиянием США или Великобритании.

одной из тем будет – послевоенная конференция. Потому так и поспешил Китай с визитом в Украину. Но полноценным рефери он уже не сможет стать, разве что адвокатом эрэфии". "Поэтому, – поясняет Владимир Цыбулько, – на теме "миротворчества" Китай попытается стать полноправным участником переговоров. Кстати, на начавшемся сегодня саммите G7 в Японии

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