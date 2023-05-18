Когда США ждут решающий исход в войне: СМИ узнали детали

В США считают следующие 5 месяцев решающими для исхода полномасштабной войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что за это время у Киева есть "шанс" изменить ситуацию на местах, поскольку союзники опасаются, что уровень военной поддержки скоро достигнет максимума.

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Как отмечает издание, Вашингтон был основным источником вооружений для Украины, и американские официальные лица говорят, что предварительно утвержденных средств достаточно, чтобы поддерживать Киев еще примерно пять месяцев, обеспечивая важное контрнаступление, запланированное на ближайшие недели.

Но европейские союзники все больше сомневаются в том, смогут ли США достичь уровня пакета на 48 млрд долларов, принятого в 2022 году, особенно потому, что он требует голосования в Конгрессе этой осенью на фоне более пристрастных дебатов о войне.

"Никто не знает", — сказал анонимный европейский чиновник, один из десяти высокопоставленных лиц в странах-союзниках Украины, которые рассказали Financial Times о следующей фазе войны.

"Мы не можем поддерживать один и тот же уровень помощи вечно", — добавил анонимный чиновник, утверждая, что нынешний уровень поддержки может поддерживаться в течение года или, возможно, двух, но не более.

Президент США Джо Байден, который назвал войну в Украине стратегическим поражением России, не дал никаких признаков того, что намерен уменьшить поддержку. Но он готовится к кампании по переизбранию вместе с Дональдом Трампом, критиком неограниченной поддержки США войны и его наиболее вероятным соперником-республиканцем в гонке 2024 года.

Некоторые анонимные источники Financial Times указали на Генеральную ассамблею ООН и саммит лидеров G20, проходящие последовательно в начале сентября, как на два важных дипломатических события, когда обе стороны окажутся под сильным давлением, чтобы они сели за стол переговоров.

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