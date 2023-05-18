logo

BTC/USD

27380.24

ETH/USD

1827.05

LTC/USD

93.02

USD/UAH

37.37

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Когда США ждут решающий исход в войне: СМИ узнали детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда США ждут решающий исход в войне: СМИ узнали детали

В Европе опасаются сокращения военной помощи Украине из Вашингтона

сегодня, 10:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

В США считают следующие 5 месяцев решающими для исхода полномасштабной войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Когда США ждут решающий исход в войне: СМИ узнали детали

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что за это время у Киева есть "шанс" изменить ситуацию на местах, поскольку союзники опасаются, что уровень военной поддержки скоро достигнет максимума. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Как отмечает издание, Вашингтон был основным источником вооружений для Украины, и американские официальные лица говорят, что предварительно утвержденных средств достаточно, чтобы поддерживать Киев еще примерно пять месяцев, обеспечивая важное контрнаступление, запланированное на ближайшие недели.

Но европейские союзники все больше сомневаются в том, смогут ли США достичь уровня пакета на 48 млрд долларов, принятого в 2022 году, особенно потому, что он требует голосования в Конгрессе этой осенью на фоне более пристрастных дебатов о войне.

"Никто не знает", — сказал анонимный европейский чиновник, один из десяти высокопоставленных лиц в странах-союзниках Украины, которые рассказали Financial Times о следующей фазе войны. 

"Мы не можем поддерживать один и тот же уровень помощи вечно", — добавил анонимный чиновник, утверждая, что нынешний уровень поддержки может поддерживаться в течение года или, возможно, двух, но не более.

Президент США Джо Байден, который назвал войну в Украине стратегическим поражением России, не дал никаких признаков того, что намерен уменьшить поддержку. Но он готовится к кампании по переизбранию вместе с Дональдом Трампом, критиком неограниченной поддержки США войны и его наиболее вероятным соперником-республиканцем в гонке 2024 года.

Некоторые анонимные источники Financial Times указали на Генеральную ассамблею ООН и саммит лидеров G20, проходящие последовательно в начале сентября, как на два важных дипломатических события, когда обе стороны окажутся под сильным давлением, чтобы они сели за стол переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — массированными воздушными атаками, которые резко участились в мае, Кремль пытается отсрочить контрнаступление Украины, пишет CNN. Согласны ли с таким утверждением? О чем говорят эти мощные атаки, которые во многом отражает серьезно окрепшая система ПВО Украины? Что мы уже противопоставляем им – и еще можем? Когда дойдет дело до превентивных ударов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/bf182b8d-8f0b-4f73-b49a-ab79fa59bdb6
Теги:
comments

Обсуждения

Бог

сегодня, 10:08

укропитеки-читайте Тараса Бульбу-ну что,сынку,помогли тебе твои пи...сы?!!! Так что пендоссия падет до конца 2023,как я и предсказывал 5 лет назад,а через месяц падет и режим зеленого.Вы опять лоханулись с выбором правильной стороны истории


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!