Когда США ждут решающий исход в войне: СМИ узнали детали

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Кравцев Сергей
В США считают следующие 5 месяцев решающими для исхода полномасштабной войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, что за это время у Киева есть "шанс" изменить ситуацию на местах, поскольку союзники опасаются, что уровень военной поддержки скоро достигнет максимума.
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Как отмечает издание, Вашингтон был основным источником вооружений для Украины, и американские официальные лица говорят, что предварительно утвержденных средств достаточно, чтобы поддерживать Киев еще примерно пять месяцев, обеспечивая важное контрнаступление, запланированное на ближайшие недели.
Но европейские союзники все больше сомневаются в том, смогут ли США достичь уровня пакета на 48 млрд долларов, принятого в 2022 году, особенно потому, что он требует голосования в Конгрессе этой осенью на фоне более пристрастных дебатов о войне.
Президент США Джо Байден, который назвал войну в Украине стратегическим поражением России, не дал никаких признаков того, что намерен уменьшить поддержку. Но он готовится к кампании по переизбранию вместе с Дональдом Трампом, критиком неограниченной поддержки США войны и его наиболее вероятным соперником-республиканцем в гонке 2024 года.
Некоторые анонимные источники Financial Times указали на Генеральную ассамблею ООН и саммит лидеров G20, проходящие последовательно в начале сентября, как на два важных дипломатических события, когда обе стороны окажутся под сильным давлением, чтобы они сели за стол переговоров.
Читайте также на портале "Комментарии" — массированными воздушными атаками, которые резко участились в мае, Кремль пытается отсрочить контрнаступление Украины, пишет CNN. Согласны ли с таким утверждением? О чем говорят эти мощные атаки, которые во многом отражает серьезно окрепшая система ПВО Украины? Что мы уже противопоставляем им – и еще можем? Когда дойдет дело до превентивных ударов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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Бог
сегодня, 10:08
укропитеки-читайте Тараса Бульбу-ну что,сынку,помогли тебе твои пи...сы?!!! Так что пендоссия падет до конца 2023,как я и предсказывал 5 лет назад,а через месяц падет и режим зеленого.Вы опять лоханулись с выбором правильной стороны истории