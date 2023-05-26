РДК подвел итоги рейда на Белгородщину

Командир Русского добровольческого корпуса Денис Капустин подвел предварительные итоги первых значительных боевых операций РДК — рейда на Белгородщину и "Красного Днепра" (форсирования Днепра в районе Херсона). Об этом сообщают "Комментарии".

Агитплакат РДК

"Подводя промежуточные итоги нашей очередной военной операции, понял важный момент — каждый раз мы повышаем ставки! "Красный Днепр" был тестом мужества бойцов РДК и моих организаторских способностей, тест, который мы сдали с честью! Брянские походы показали, что мы в состоянии проникать в Российскую Федерацию и успешно действовать на оккупированной территории. Минувшая операция в Грайвороне была полноценной войсковой операцией, которая стала маркером нашего роста и профессионализма, позволила захватить военные трофеи и стала невероятным толчком нашей медийности", — написал в своем телеграмм-канале Денис Капустин, который также называет себя White rex (Белый правитель).

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"Вся желчь, яд и проклятья, которые летят в нашу сторону — лишь пыль под колёсами нашей техники, пыль, которую глотают наши ненавистники в приступах бессильной злобы. Дальше — больше! Слава РДК!", — также отметил Денис Капустин.

Напомним, что, по итогам рейда на Белгородщину, РДК, по их же словам, понес потери лишь легко раненными — у них два 300-тых. Также они захватили российскую военную технику. Впрочем, на поле боя остались и несколько американских бронеавтомобилей, то ли брошенных, то ли подбитых армией РФ. Впрочем, в своих комментариях после рейда Капустин несколько потроллил руководство РФ, поясняя наличие этих авто у них. Сославшись на заявление Путина, сделанное в разгар аннексии Крыма в 2014 году, он заявил, что такие бронеавтомобили можно купить в "любом военторге", на "черном или частном рынке". Также он заявил, что такая техника переходила из рук в руки в ходе боев за Бахмут.

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