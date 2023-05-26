Оккупанты ударили по медучреждению в Днепре: есть жертвы

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру 26 мая и попали по медицинскому учреждению. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского и главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Россияне ударили ракетой по медучреждению в Днепре. Фото: из открытых источников

Глава ОВА сообщил, что в результате вражеской атаки есть пострадавшие.

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Лысак не приводит более подробной информации, призывая украинцев не распространять лишнего и не сеять фейки.

Уже сейчас появилась информация от президента Украины Владимира Зеленского, который написал в соцсети, что вражеский ракетный удар по поликлинике в Днепре забрал жизнь как минимум одного человека. 15 человек ранены. На месте идет ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших. Привлечены все необходимые службы.

Отметим, что ранее местные жители сообщали о взрывах, которые раздавались во время тревоги в Днепропетровской области. В результате ночной атаки на Днепр повреждены частное домовладение, 2 частных предприятия, заправка, серьезные разрушения понесло транспортное предприятие, пострадал сотрудник заправки.

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