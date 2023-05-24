Над Крымским мостом заметили густой дым: подробности (ВИДЕО)



















Над Крымским мостом сегодня поднялся густой клуб дыма. Так называемая оккупационная "власть" внезапно дала команду перекрыть по нем движение, мотивируя это решение тем, что проходят "военные учения". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

В сети начали выкладывать фото и видео, на которых видно, что над Крымским мостом вздымается густой дым. Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что это якобы "результат военных учений РФ".

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Сначала проезд по мосту был закрыт. Но спустя некоторое время россияне сообщили, что проезд снова открыт.

Стоит обратить внимание также на тот факт, что утром один из российских Telegram-каналов сообщил об атаке на разведывательный корабль РФ "Иван Хурс". Он якобы был атакован тремя морскими беспилотниками при прохождении пролива Босфор.

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