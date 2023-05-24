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Пентагон готов начать обучение ВСУ на танках Abrams: названы сроки

США начнут учить украинцев работе с танками M1A1 Abrams в течение следующей недели

сегодня, 08:52
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские защитники в ближайшее время приступят к обучению на американских танках Abrams. Это произойдет в течение ближайшей недели. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на спикера Пентагона Патрика Райдера в интервью "Голосу Америки".

Пентагон готов начать обучение ВСУ на танках Abrams: названы сроки

Танки Abrams. Фото: из открытых источников

Патрик Райдер рассказал, что обучение украинских танкистов начнется "в течение следующей недели или около того".


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По данным издания, около 250 украинских военных прибудут в Германию, они будут учиться на американских Abrams. Эту информацию журналистов подтвердили источники в Пентагоне.

Стоит отметить, США подтвердили, что выделят для Украины 31 танк Abrams в рамках танковой коалиции. Изначально Пентагон заявил, что намерен заказать для украинцев новые танки, но впоследствии было принято решение передать Киеву танки M1A1 Abrams. Их модифицируют для потребностей ВСУ.

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Источник: https://www.golosameriki.com/a/voa-exclusive-ukrainians-abrams-tanks-training-expected-to-start-in-days/7106584.html
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