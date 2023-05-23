Появилась ли угроза для режима Путина в РФ: в Германии дали ответ

Разногласия, которые могут возникнуть в российском обществе, не представляют угрозы для режима президента РФ Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль, пишет "DW".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Каль отметил, что не видит ослабления путинского режима в РФ.

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"Мы не видим никаких трещин в системе Путина", – заявил главный разведчик Германии.

По его мнению, публичная критика ведения войны против Украины является обычными разногласиями в России, а не угрозой для режима и его намерений.

"Россия все еще способна вести войну в долгосрочной перспективе", – отметил глава немецкого разведывательного ведомства, указывая на недавно завербованных военных в армию РФ.

Он добавил, что Россия также имеет достаточно техники и боеприпасов, чтобы затягивать войну против Украины еще больше.

В то же время Бруно Каль отметил, что у России есть определенные уязвимые места, в частности, боеспособность вооруженных сил.

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