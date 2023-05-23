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Появилась ли угроза для режима Путина в РФ: в Германии дали ответ

Глава немецкой разведки Бруно Каль не видит угроз для режима Путина в РФ

сегодня, 14:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Разногласия, которые могут возникнуть в российском обществе, не представляют угрозы для режима президента РФ Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль, пишет "DW".

Появилась ли угроза для режима Путина в РФ: в Германии дали ответ

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Каль отметил, что не видит ослабления путинского режима в РФ.


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"Мы не видим никаких трещин в системе Путина", – заявил главный разведчик Германии.

По его мнению, публичная критика ведения войны против Украины является обычными разногласиями в России, а не угрозой для режима и его намерений.

"Россия все еще способна вести войну в долгосрочной перспективе", – отметил глава немецкого разведывательного ведомства, указывая на недавно завербованных военных в армию РФ.

Он добавил, что Россия также имеет достаточно техники и боеприпасов, чтобы затягивать войну против Украины еще больше.

В то же время Бруно Каль отметил, что у России есть определенные уязвимые места, в частности, боеспособность вооруженных сил.

Читайте также на портале "Комментарии" — в череде "миротворцев", якобы желающих остановить российско-украинскую войну – прибавление. Вслед за Китаем с его "мирным планом" и спецпредставителем, который на этой неделе начинает визиты в Украину, РФ и ЕС, вслед за неудачными потугами Европы и странными инициативами Бразилии – в дело решила вступить Африка. О чём говорит этот "парад" примирителей? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле прокомментировали "прорыв" в Белгородской области.




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Источник: https://www.dw.com/
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