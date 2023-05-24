Могут ли Украину сейчас усадить за стол переговоров – как нам реагировать на «мирные» инициативы

Появляется всё больше т.н. "мирных инициатив", якобы способных положить конец российско-украинской войне. Вслед за представителями Европы, Азии, Европы, Латинской Америки, Ватикана в игру вступает Африка, посланцы которой собираются в Киев и Москву. К чему это всё может привести? Как нам на это реагировать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Подключение ряда стран к попыткам склонить Киев к переговорам выглядит как игра на российской стороне

Народный депутат Верховной Рады Украины IХ созыва Сергей Магера рассуждает так:

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"Понятно, что на сегодняшний день усадить Украину за стол переговоров выгодно именно российской стороне. Несмотря на то, что в официальных СМИ страны-агрессора, от ее официальных лиц звучат реплики о том, что они якобы также не готовы сейчас к переговорам. Что "цели и задачи" их так называемой "спецоперации" (по сути – войны против Украины) не выполнены".

При этом, продолжает нардеп, определенные территориальные успехи у противника есть. Он пробил сухопутный коридор в Крым, захватил еще часть украинских территорий. И, вполне возможно, не прочь "заморозить" ситуацию. Опасаясь украинского наступления, успешность которого – это для Кремля не только потери захваченных территорий, но и серьезные имиджевые потери.

выглядит как игра на российской стороне. В краткосрочной перспективе это, похоже, ни к чему привести не может. А вот в долгосрочной – способно создать некий негативный для Украины фон. Путем втягивания в процесс продуцирования неких мирных инициатив, те или иные страны становятся, по сути, заложниками подхода, не имеющего ничего общего со справедливым миром. Подхода, который лишь отложит завершение войны, а не прекратит ее", – поясняет Сергей Магера. "Поэтому подключение ряда стран к попыткам склонить Киев к переговорам

Он акцентирует, что важно реальное достижение справедливого мира – на основании международного плана, с соблюдением территориальной целостности и обязательным наказанием агрессора.

А именно – что выходом из кризиса является формула мира президента Украины Владимира Зеленского. Построенная как раз таки на уважении к международному праву", – констатирует парламентарий. "В этом смысле показательно заявление лидеров "Большой семерки" во время недавнего саммита в Хиросиме

Россия заручается поддержкой по всему миру, дабы все эти "миротворцы" в один голос уговаривали и принуждали Украину сесть за стол переговоров с россиянами

Политический эксперт Светлана Кушнир уверена, что реагировать на сообщения о том, что страны разных континентов выдвигают те или иные "мирные инициативы", следует спокойно, дипломатически выверено. Всегда говорить – "конечно, мы за мир, потому все ваши предложения готовы услышать". После же, сделав паузу, добавлять: "при принятии окончательного решения Украина будет ориентироваться исключительно исходя из государственных приоритетов и интересов".

Светлана Кушнир уверена, что мир не устал от Украины, мир даже не устал от войны как таковой (если она не ведется за их деньги и на их территории), мир (точнее – определенная его часть) скорее устал от ограничений и санкций, которые мешают торговать и сотрудничать с РФ, как ранее.

"Вот потому и страны Африки, континента, где за последние 35 лет не было ни дня без войны в каком-то из государств, и на которой властвуют Китай, частично РФ и остаточные силы Великобритании, так живо предлагают свои услуги по урегулированию войны в Украине, – поясняет эксперт. – И Ватикан, который столетиями разрастался щупальцами влияния по всему миру, и другие страны-миротворцы исходят не из интересов Украины (оставьте эти розовые иллюзии, мир жесток), а исключительно из-за экономической выгоды, которая станет реальностью при прекращении войны. Хотите понимать истинную суть этих инициатив — посмотрите на ареал стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, Южноафриканская Республика) и заявки от других государств на присоединение к этому геополитическому и экономическому союзу. И вам всё станет понятно. Россия заручается как негласной, так и публичной поддержкой по всему миру, дабы все эти "миротворцы" в один голос уговаривали и принуждали Украину сесть за стол переговоров с россиянами, которые и есть агрессорами, вероломно напавшими на нас еще в феврале 2014 года".

Нашим дипломатам, отмечает Светлана Кушнир, следует максимально выгодно вести переговоры со странами Латинской Америки. Предлагать им участие в восстановлении Украины, чтобы переломить ситуацию их лояльности к РФ.

"Глобальный Юг мы вряд ли сумеем сделать нашим сторонником, в том числе, в силу разности религий. Но какие-то государства вполне могут быть нашими партнерами и союзниками в отношении дальнейшей судьбы регионов, пострадавших от оккупантов, а также возвращения аннексированной территории Автономной республики Крым", – констатирует эксперт.

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