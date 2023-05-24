Участники рейда на Белгородщину потроллили Путина, рассказав о "военторге"

Участники рейда Русского добровольческого корпуса и Легиона "Свобода России" провели пресс-конференцию, в ходе которой ответили на вопросы СМИ. При этом они не преминули потроллить Путина, заявив, что свою технику они, возможно, купили в "военторге". Об этом сообщают "Комментарии".

Участники РДК

"Как в свое время сказал Владимир Путин, в современной ситуации в любом военторге можно приобрести военную технику любого рода, поэтому я не думаю, что это какая-то экзотика, — заявил командир РДК Денис Капустин, комментируя наличие у них американских бронеавтомобилей. — Второй момент: есть достаточное количество американской техники, добытой в бою в Бахмуте, российской стороной. Она переходит из рук в руки. Поэтому таким вещам не стоит удивляться. Те же броневики можно купить на черном рынке или на частном рынке. Это не является чем-то суперсекретным".

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По словам Дениса Капустина, который также называет себя White Rex, у РДК есть только несколько легко раненных — два 300-х.

"По технике у нас только приобретения", — заявил Денис Капустин, демонстрируя захваченные трофейные образцы техники армии РФ.

Представитель легиона "Свобода России" также заявил, что им по силам было взять Белгород.

"Реакция была панической и неадекватной, прошло несколько часов, пока стало появляться какое-то сопротивление, — заявил представитель Легиона о реакции российских силовиков. — Если бы мы ставили более глубокую цель операции, мы бы могли дойти и до Белгорода. Но у нас не было такой задачи".

Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении участников рейда.

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