Главные последствия рейда на Белгородщину – что он показал

Топ-темой недели остается рейд бойцов "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" (ЛСР) в Белгородскую область. Какие выводы можно сделать на данный момент, учитывая, что Минобороны России рассказывает свою версию событий, а РДК – свою, откровенно издеваясь над путинскими чиновниками, пропагандистами и силовиками.

Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников

С точки зрения психологического влияния – этот рейд был успешным

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич поделился таким мнением:

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российские СМИ раскручивали тему якобы взятия Бахмута как свидетельство силы РФ, то примерно с 15:00 эта тема в росСМИ практически заглохла. И снова поднять ее теперь будет сложно". "На данном этапе можно говорить об успешном рейде сил, которые воюют на стороне Украины, вглубь российской территории. Причем этот рейд создал точку напряженности в восприятии войны, по крайней мере, у граждан приграничных с Украиной регионов РФ. С точки зрения психологического влияния – этот рейд был успешным. Не менее успешным и с точки зрения информационного влияния. Если на начало дня 22 мая, когда рейд начался

С точки зрения информационно-психологического влияния на внешнее поле – происходящее не менее интересно, т.к. демонстрирует всему миру слабость РФ при защите своих границ, считает эксперт.

"На внутрироссийском поле влияние всё же ограничено, – отмечает он. – Как бы то ни было, рос-пропаганда смогла купировать данную тему. Достаточно быстро там вернулись к "темникам", рассказывая, что все "диверсанты" уничтожены, ситуация купирована ".

С точки зрения исключительно военной, рейд производился силами до роты, продолжает Игорь Тышкевич. О потерях, по его словам, говорить сложно, потому что много фейков.

"Так, российские СМИ в качестве трупов "диверсантов" демонстрируют тела солдат, одетых в украинских "пиксель". Тогда как (и есть множество тому свидетельств), все участники рейда, по крайне мере, попавшие на видео, были одеты в "мультикам" (англ. MultiCam) – другой тип формы. Для российской потребителя, понятно, картинка победы и всего остального. А у тех, кто отслеживает реальную ситуацию, могут возникнуть вопросы. Ведь получается, что погибшие бойцы (если это были действительно участники рейда) успели перед смертью (или после) переодеться в форму ВСУ. Им, наверное, больше было делать нечего, потому они везли с собой второй комплект формы. При этом, понятно, что без потерь не бывает. Тем более, что путинские армейцы наносили авиа- и артиллерийский удары. Правда, в данном случае получилось, что по своей территории. Есть свидетельства поврежденной бронетехники на пункте пропуска у границы, другие данные. Потому что российская авиация не нашла ничего лучшего, кроме как разбомбить свой пункт пропуска. На видео попали также кадры запуска с вертолетов нурсов (неуправляемых ракет) издалека. Разброс там достаточно большой. Так что в прямом смысле слова – били по своим", – акцентирует эксперт.

Есть, по его мнению, еще одна весьма интересная деталь. В конце первого дня данного рейда, вечером 22 мая, на территории Белгородской области был объявлен так называемый план "Эдельвейс". Он подразумевает то, что все силы полиции и рогвардии должны явиться и находиться по месту службы. До особого распоряжения. Условно говоря, в полицейских участках и так далее.

А также – в управление полиции. И там, и там, явно было немало силовиков. О чём косвенно свидетельствует то, что руководить операцией внезапно пришлось военному генералу Лапину. Если бы всё шло "по плану", это делал бы руководитель ФСБ по Белгородской области. Еще интересный момент — после прилета в здание облуправления ФСБ со стороны руководства последнего комментариев не поступало. Или был нарушен закон (руководить КТО должны не военные, а эфэсбэшники), или просто некому было руководить", – констатирует Игорь Тышкевич. "В областном здании ФСБ – в Белгороде, естественно, проходило заседание штаба КТО (контртеррористической операции), которую объявили в регионе и которой традиционно руководит ФСБ. И тем же вечером случилось еще две неприятные неожиданности для российской пропутинской стороны. В здание ФСБ Белгородской области что-то прилетело

Своими нынешними действиями РДК и ЛРС вынуждают российскую власть забирать боеспособные части с фронта

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко уверен, что всё происходящее на Белгородщине – это достаточно тревожные звоночки для Кремля, для Путина и его окружения. Они явно теряют контроль.

"Своими действиями РДК и ЛСР демонстрируют, что Путин не способен защитить территорию РФ, не может обеспечить безопасность для российского населения. Более того, часть этого населения начинает партизанить против режима. Есть силы, не согласные с ним и его преступной войной против Украины, готовые активно этому противостоять. Возможно, это пока не имеет широкую народную поддержку. Но это определенные заделы на будущее. Чем более яркими и успешными будут действиями структур, подобных РДК и ЛСР, тем, возможно, больше будет у них поддержки среди россиян", – поясняет эксперт.

На этом фоне, отмечает он, интересны сообщения, что некоторые коренные народы хотели бы провести референдум о выходе из РФ.

"Понятно, что те, кто анонсирует подобные мероприятия, находятся за пределами России. Мы не знаем, имеют ли они широкую поддержку внутри ее, – говорит Игорь Петренко. – Но сам факт появления таких заявлений в контексте задела на будущее — для раздела РФ — почему бы и нет?".

По мнению эксперта, своими нынешними действиями РДК и ЛРС вынуждают российскую власть забирать боеспособные части с фронта, возможно, с Крыма, с полигонов – и укреплять ими границу.

Теперь вот — Белгородщина. И куда более масштабно. Можно предположить, что следующий удар станет еще более мощным. Это не какая-то ДРГ, как называют ее рос-пропагандисты, а вполне серьезные военизированные подразделения. Которые, как мы видим, способны проводить достаточно серьезные рейды", – подчеркивает Игорь Петренко. "По сути, это уже второй рейд. Первый был в марте на Брянщине

Он уверен, что важен и психологический факт. Если Путин ранее кормил россиян сказками о "возьмем Киев за три дня", потом "Херсон — наш навеки", затем "мы напали, чтобы не напали на нас" – то что ему говорить теперь, когда всё, сказанное ранее, разбито реальностью?!

куда менее важны рядовому россиянину, чем осознание того, что граница – совсем даже не на замке, а сам он в любой момент может оказаться в зоне боевых действий. Перенос боевых действия на территорию РФ — серьезнейший удар под дых Путину и его гоп-компании. И медведевские вопли о том, что РФ может применить ядерное оружие не более чем вопли шокированной кремлевской публики, сталкивающейся с неумолимой реальностью", – отмечает эксперт. "Сакральные танцы вокруг в который раз "взятого" Бахмута, в районе которого полегли десятки тысяч захватчиков

Путинский режим очень персонифицирован, напоминает он. Всё сконцентрировано на фигуре Путина. Ему приписывали всегда все успехи. И на него сейчас падают все неудачи.

Всё, что остается – ослаблять фонт, укрепляя границу, еще больше давить пропагандой. При том, что Украины там нет – всё происходящее, это внутренние проблемы РФ, на чём постоянно делают акцент наши спикеры. Отмечая, что фактически мы видим черты гражданской войны, которую спровоцировал сам Путин. Похоже, движение за создание независимых республик, пребывающих в данный момент под игом РФ, является уже не просто чьим-то желанием, а обретает определенные контуры", – констатирует Игорь Петренко. "Войска на грани разгрома, Крым, Донецк, Луганск захватчики вскоре могут потерять, война всё чаще переносится на российскую территорию. А что-либо противопоставить этому Кремль не может. Это видно по звучащим оттуда откровенно растерянным заявлениям

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