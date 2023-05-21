Откуда взялись заявления о захвате Бахмута и исчезновении Залужного: как на это реагировать

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз заявил о якобы взятии оккупационными формированиями Бахмута. Кроме того, российская пропаганда активно разгоняет фейк об исчезновении главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Министерство обороны (МО) Украины опровергает оба эти заявления. Что происходит сейчас вокруг Бахмута в частности и Донбасса в целом, вокруг заявлений Пригожина и заявлений о Залужном? О чём говорит эта информационная битва? Как на нее следует реагировать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Бахмут. Фото: из открытых источников

Россияне разгоняют фейк о Залужном с целью дестабилизации медийного пространства

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким мнением:

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Скорее всего, россияне разгоняют этот фейк с целью дестабилизации медийного пространства. На военных это вряд ли подействует. А на иностранных журналистов – да. Они начинают активно звонить в Украину, уточнять что-то...". "По поводу фейков о Залужном. Я по просьбе коллег – журналистов из западных СМИ, специально вчера интересовалась этим вопросом. Мне три разных источники (в том числе МО, Генштаб, мой близкий друг из коммуникационного отдела ВСУ) подтвердили, что это – именно российский фейк. И Залужный, и Танцура (командующий Силами территориальной обороны Игорь Танцура – прим. ред.), и Сырский (командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский – прим. ред.), которых периодически хоронит рос-пропаганда, остаются в добром здравии и находятся на территории Украины. Залужный даже на днях говорил с главой Объединенного комитета начальника штабов США генералом Марком Милли

Что касается якобы взятия Бахмута, тут всё сложнее, отмечает эксперт. По ее словам, из видео, которое выложил Пригожин, получается, что "вагнеровцы" вышли к крайней части жилой (точнее – ранее жилой) высокоэтажной застройки.

"Не могу сказать, снято ли это в районе знаменитой статуи самолета, стоявшего на въезде в Бахмут (я записала там несколько интервью, когда ездила в начале года в Бахмут). Но можно точно сказать (и наше МО это подтверждает), что, если даже высотные застройки оккупанты и взяли, промзоны, гаражи, частная застройка остаются за нами, – подчеркивает Татьяна Попова. – Общалась на этой неделе с военным из одного украинского батальона, который рассказал, что пару недель назад они вышли из Бахмута. Когда он показал место, где они находились, я очень удивилась. Судя по заявлениям Пригожина и картам DeepStateMAP (обновляемая карта войны), это место было захвачено оккупантами еще в феврале-марте. Там промышленная застройка. Как выяснилось – нет. И сколько таких сюрпризов от наших войск есть еще в районе Бахмута – не знает никто. И контроль над этим разрушенным городом "ваганеровцами" – точно не стопроцентный. Даже касательно жилой застройки".

К тому же, продолжает эксперт, известно, что с флангов есть продвижение украинской армии. И те клещи противника, которые якобы сжимались вокруг Бахмута, уже разжаты. Причем, учитывая, что официально об этом стало известно несколько дней назад, разжаты они были еще раньше, констатирует Татьяна Попова.

Каждый работает на свои интересы и Пригожин с заявлениями о захвате Бахмута в том числе

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко акцентирует, что ложь, фейки, манипуляция – это всегда что-то красиво упакованное и помпезно поданное. Туда нередко вплетаются якобы компетентные точки зрения, якобы весомые аргуметны и факты. Но, по сути, ложь остается ложью. И рано или поздно всё разоблачается.

"Адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик, который занимается, в том числе, развенчиванием фейков в СМИ, недавно давал мне комментарий на эту тему. И советовал обращать внимание на три вещ: кто пишет, о ком пишет и куда пишет. Кто пишет или говорит в данном случае касательно Залужного? Российские пропагандисты, которые получают хорошие деньги и трясутся за свое "место под солнцем". Понимают, что они не будут никому нужны, когда кончится путинская власть, построенная на лжи и насилии. Что они не имеют ничего общего с журналистикой как таковой. Что они – изгои в цивилизованно мире. Всё, что остается, отрабатывать свой кусок хлеба с маслом. Пока есть такая возможность", – поясняет Сергей Дойко.

У Пригожина же, продолжает он, политические амбиции, которых тот не скрывает. Потому стал резко таким медийным, частенько "заряжая" яркие, броские, полные субъективизма комментарии.

"То есть, каждый работает на свои интересы, – отмечает эксперт. – А интересы Пригожина и рос-пропагандистов не имеют ничего общего с объективной реальностью. Далее… Куда (где) пишут-говорят? В рос-СМИ. Точнее, в рос-СПД. Потому что это не средства массовой информации, а средства массовой пропаганды, забивающие мозги россиянам, окончательно, похоже, потерявшим критическое мышление. И, наконец, о ком (о чём) пишут… Об Украине (где они уже "взяли" Киев за три дня, где-то Зеленский вот-вот убежит, то Залужный в очередной раз "убит"). О "загнивающем Западе" (который, по логике сперва советской, а теперь и российской пропаганды, гниет уже чуть ли не сто лет, да всё – никак). О чём угодно, лишь бы не о том, что творится в их собственной стране, которая катится в пропасть".

По словам Сергея Дойко, перебивать любую ложь следует аргументированной правдой, распространяя ее через компетентные СМИ.

"Говорят, что Бахмут захвачен? Пояснить, почему это не так. Говорят, что Залужный пропал? Продемонстрировать, что это не так. Говорят, что уничтожили своими якобы неуловимыми "Кинжалами" американскую ЗРК Patriot, поступившую недавно на охрану украинского неба? Показать, что это далеко не так – со схемами и фактами. Переубедить российских пропагандистов и политиков практически невозможно. Потому что они врут умышленно. И понимают, что без этого им не выжить. А, если человек просто заблуждается, ему можно и нужно открывать глаза. Соответственно – больше правды, в том числе в зарубежных СМИ. Больше развенчания фейков. С конкретными доказательствами. Весь мир при нынешнем развитии информационных технологий всё четче видит, насколько лжива Россия, – акцентирует эксперт. – По делам ее видит, прежде всего. Делам, которые кардинально расходятся с тем, что говорит страна-агрессор устами своих политиков, чиновников, пропагандистов всех мастей".

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