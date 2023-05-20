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В Минобороны отреагировали на заявление россиян об исчезновении Залужного

Анна Маляр объяснила, что оккупанты распространяют такие сообщения, чтобы деморализовать украинских военных

сегодня, 22:05
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Автор:

Кравцев Сергей

В Минобороны поспешили развенчать очередной фейк россиян об исчезновении главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Главком в строю, он по-прежнему выполняет свою работу. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм заявила замминистра обороны Анна Маляр. 

В Минобороны отреагировали на заявление россиян об исчезновении Залужного

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Россияне запустили информационную волну о якобы исчезновении нашего главнокомандующего Валерия Федоровича Залужного. Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались", — написала Анна Маляр.


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По ее словам, россияне не меняют стратегию и снова действуют старыми методами, пытаются забросить в информационное пространство лживые месседжи, цель которых – деморализация украинской армии.

Анна Маляр уточнила, что информационная технология россиян имеет довольно короткий эффект, потому что нужно от нескольких часов до одного дня, чтобы проверить, что заявленное россиянами – это самый обычный фейк.

Замминистра также высказал мнение, что россияне попытались именно сейчас распространить лживый месседж, потому что сейчас идут ожесточенные бои в Бахмуте и оккупанты попытались надавить психологически. 

"Собственно, ради этого и куча преждевременных сообщений о "взятии" Бахмута", — добавила Маляр.

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Источник: https://t.me/annamaliar/771
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