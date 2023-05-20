Пригожин заявил о взятии Бахмута, Украина – опровергла

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Константин Куликов
Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сегодня заявил о взятии российскими формированиями Бахмута. Министерство обороны Украины опровергает эту информацию. Об этом сообщают "Комментарии".
Бахмут - это Украина
"В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем, наши войска держат оборону в районе "Самолет". В действительности, наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор", — заявила по текущей ситуации Анна Маляр.
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Ранее, 20 мая, Пригожин хвалился следующим образом:
"Сегодня в полдень был полностью взят Бахмут, — заявил Пригожин. — Последний участок — многоэтажки "Самолета". 224 дня продолжалась операция по взятию Бахмута. Началась 8 октября 2022 года, чтобы дать потрепанной российской армии прийти в себя... Здесь были только ЧВК "Вагнер", здесь не было, как рассказывал Конашенков, ВДВ или еще кого-нибудь, кто бы нам помогал, мы помогали себе сами".
По словам Пригожина, в Бахмуте он сражался не только с ВСУ, но и с "российской бюрократией", в том числе министром обороны РФ Шойгу и главой генштаба ВС РФ Герасимовым.
Как утверждает главарь "Вагнера", они собираются после передачи Бахмуту российским военным, после 25 мая выйти из города для отдыха в полевых лагерях.
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