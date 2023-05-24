Ошеломительные потери: Пригожин и Гиркин рассказали о потерях россиян под Бахмутом

Сегодня владелец ЧВК "Вагнер" заявил, что в битве за Бахмут только его частная армия потеряла 20 тысяч убитыми. Количество пропавших без вести и раненых Пригожин не назвал. Полковник ФСБ Стрелков-Гиркин считает, что только убитыми и тяжелоранеными российские войска, включая "Вагнер" потеряли под Бахмутом и Соледаром не менее 50 тысяч человек. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает украинский журналист Юрий Бутусов.

Стрелков-Гиркин

"Это штатная численность 80 батальонов российской регулярной армии — ошеломительные потери", — отмечает Юрий Бутусов.

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При этом оценка Гиркина украинских потерь в битве за Бахмут — также около 50 тысяч.

"Однако эта цифра озвучена исключительно в российской пропаганде, и не упоминается украинскими источниками", — отмечает известный украинский журналист.



Как рассказывает Гиркин, Пригожин публично признал потери ЧВК "Вагнер" в 10 тысяч заключенных и 10 тысяч — кадровых бойцов "Вагнера".

"По некоторым имеющимся у меня данным — потери "Вагнера" даже за полугодичную операцию, завершившуюся штурмом Бахмута — больше (минимум в полтора раза), — также говорит Стрелков-Гиркин.

Гиркин ссылается на данные предоставленные самим Пригожиным. Согласно им, в ЧВК было направлено из мест лишения свободы 50 тысяч "спецконтингента". Из них убито 10 тысяч. При этом, по словам Пригожина, 26 тысяч "зэков" получили амнистию и вернулись "в народное хозяйство". "Потерявшиеся" 14 тысяч человек, по мнению Гиркина, сейчас находятся в госпиталях с ранениями. Причем, значительная часть из них уже не сможет вернуться в строй и навсегда останутся калеками.

"Просто исходя из реалий текущей войны (основные потери — до 98% — от артиллерийского огня) — на двух убитых приходится примерно трое серьезно раненых, из которых один вернется в строй через несколько месяцев (если у него будет к тому желание и мотивация, что тоже не всегда бывает), еще один — в течение года-полутора, а третий останется калекой на всю жизнь и к службе будет негоден вообще", — отмечает рашист Гиркин. - "Таким образом — по самому минимуму — "Вагнер" понёс безвозвратных потерь на пути от Попасной до западной окраины Бахмута — 40 тысяч человек. К этому надо добавить потери приданных "Вагнеру" частей и подразделений ВС РФ — как кадровых, так и различных добровольческих. Они тоже немаленькие, можете не сомневаться... Так спрашивается — кто кого перамалывал?"

Подтверждением своих слов Гиркин считает неспособность "Вагнера" к дальнейшему наступлению на Часов Яр и отказ Пригожина от дальнейшего наступления.

"Если он по-прежнему боеспособен — то отчего-же не продолжается столь "успешно" проведенная операция? Почему "музыканты" не гонят противника за Часов Яр — на Славянск и Краматорск, а поспешно собираются в тыл на переформирование?", — задается вопросом Гиркин.

По подсчетам Гиркина, в распоряжении Пригожина после понесенных безвозвратных потерь, раненных и амнистированных осталось около 19 тысяч человек.

Тем временем, Генштаб промолчал о боях в Бахмуте: ISW назвал неутешительную причину.

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