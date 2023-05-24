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Генштаб промолчал о боях в Бахмуте: ISW назвал неутешительную причину

Есть основания, что "вагнеровцы" могли продвинуться вглубь города-крепости

сегодня, 07:30
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Автор:

Кравцев Сергей

В отчете Института изучения войны (ISW) говорится о том, что Генштаб впервые с декабря 2022 года не сообщил о боях в Бахмуте. Аналитики объяснили это возможным продвижением "вагнеровцев" вглубь города.

Генштаб промолчал о боях в Бахмуте: ISW назвал неутешительную причину

Бахмут. Фото: из открытых источников

Аналитики напоминают, что украинские официальные лица заявили, что темп боев на Бахмутском направлении снизился на фоне продолжения ограниченных украинских контратак на флангах Бахмута 23 мая.


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При этом, говорится в отчете, Генеральный штаб ВСУ впервые с декабря 2022 года не сообщил о боях в Бахмуте в своей оперативной сводке за 18:00, что свидетельствует о том, что силы группы "Вагнера", возможно, продвинулись дальше вглубь города.

Генеральный штаб также сообщил, что российские войска провели неудачные наступательные действия вблизи Хромового (непосредственно к западу от Бахмута).

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-23-2023
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