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ПЦУ с 1 сентября переходит на новый календарь: что изменится

Согласно смене календаря, ПЦУ будет отмечать Рождество 25 декабря, а не 7 января. Покрову - 1 октября, Крещение - 6 января. В то же время смена не будет касаться Пасхи и Троицы

сегодня, 14:37
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Автор:

Кравцев Сергей

Православная Церковь Украины с 1 сентября 2023 года перейдет на новый юлианский календарь для недвижимых праздников. Такое решение было принято на Архиерейском соборе, на котором как раз календарный вопрос и стал одним из ключевых. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "ВВС News Украина".

ПЦУ с 1 сентября переходит на новый календарь: что изменится

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний

Сообщается, что переход был поддержан почти единогласно. Против выступил один епископ, еще один воздержался.


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Впереди есть еще одна формальность. Такое решение еще предстоит одобрить поместный собор церкви 27 июля 2023 года с участием мирян. Однако предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний и ряд других епископов заявили, что данную тему можно считать закрытой, а вопрос решенным, поэтому с сентября ПЦУ таки переходит на новый календарь.

Отметим, что после перехода на новоюлианский календарь изменятся даты ряда неподвижных праздников. В частности, Рождество будет 25 декабря, а не 7 января. Покров будет отмечать 1 октября, Крещение — 6 января, а День Святого Николая — 6 декабря. Отмечание движущейся Пасхи и привязанных к ней христианских событий останется без изменений. Троицу традиционно отмечают на 50-й день после Воскресения Христова.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в главном храме Киево-Печерской Лавры – в Успенском соборе – впервые состоялось рождественское богослужение под руководством главы Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему это историческое событие, а также о чем говорит реакция на происходящее со стороны России.




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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-65691768
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