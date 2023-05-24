ПЦУ с 1 сентября переходит на новый календарь: что изменится

Православная Церковь Украины с 1 сентября 2023 года перейдет на новый юлианский календарь для недвижимых праздников. Такое решение было принято на Архиерейском соборе, на котором как раз календарный вопрос и стал одним из ключевых. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "ВВС News Украина".

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний

Сообщается, что переход был поддержан почти единогласно. Против выступил один епископ, еще один воздержался.

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Впереди есть еще одна формальность. Такое решение еще предстоит одобрить поместный собор церкви 27 июля 2023 года с участием мирян. Однако предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний и ряд других епископов заявили, что данную тему можно считать закрытой, а вопрос решенным, поэтому с сентября ПЦУ таки переходит на новый календарь.

Отметим, что после перехода на новоюлианский календарь изменятся даты ряда неподвижных праздников. В частности, Рождество будет 25 декабря, а не 7 января. Покров будет отмечать 1 октября, Крещение — 6 января, а День Святого Николая — 6 декабря. Отмечание движущейся Пасхи и привязанных к ней христианских событий останется без изменений. Троицу традиционно отмечают на 50-й день после Воскресения Христова.

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