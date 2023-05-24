Четыре страны, которые боятся поражения России в войне с Украиной

После полномасштабного вторжения большинство стран мира выразило свою поддержку Украине и осудило агрессивные военные действия России. Однако не весь мир в этом был однороден. Четыре страны оказались ключевыми союзниками России и боятся ее поражения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Atlantic Council.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Эксперт аналитического центра и профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Тарас Кузьо указывает на четыре страны, которые "объединены общим страхом" по поводу поражения России, что будет иметь разные последствия для каждого из этих государств. Кузе выделяет Китай, Иран, Беларусь и Армению.

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По словам профессора политологии, хотя Китай отказался "откровенно поддерживать" нападение России на Украину, он продолжает называть тесные связи с Кремлем. Тарас Кузьо указывает, что поражение России может помешать планам Китая ворваться в будущем в Тайвань.

Если Россия потерпит поражение в Украине, вероятно, ситуация приведет к новым политическим беспорядкам в Беларуси. Таким образом, Лукашенко потеряет своего единственного сильного союзника, который помогает ему сохранять власть в Беларуси.

Армения, по мнению Тараса Кузьо, до сих пор видит в России страну-защитника, что может ее спасти от национальных угроз, которые могут быть вызваны со стороны Турции или Азербайджана.

Четвертой страной, которая боится поражения России, является Иран. После поражения РФ, Запад может больше начать оказывать давление на Иран, чтобы усилить демократические изменения в стране. Кроме того, Тегеран теряет сильного союзника, который покупал иранские беспилотники, вместо этого, вероятно, предоставляет технику, в частности истребители, системы ПВО, а также развивает ядерную программу Ирана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "российское НАТО" на грани развала: Путин разочаровывает своих союзников.

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