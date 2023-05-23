РДК и легион "Свобода России" 22 мая вошли в пограничную Украину Белгородскую область. На такие действия российских военнослужащих почти через сутки отреагировало министерство обороны РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на РосСМИ.

Минобороны России отреагировало на ситуацию в Белгородской области

Корпус и легион, состоящие из военных, воюющих на стороне Украины против Путинского режима, опубликовали видео, находящиеся в нескольких населенных пунктах РФ. Такие сообщения вызвали панику у жителей приграничных к Украине территорий России и руководства Кремля.

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Минобороны России отреагировало на присутствие РДК и легиона "Свобода России" только через сутки и указали, что якобы Украина таким образом прибегает к "террористическим акциям". Кроме того, министерство обороны РФ утверждает, что разгромило все вошедшие на территорию России "националистические группировки".

"В ходе контртеррористической операции в Белгородской области националистические формирования были заблокированы и разгромлены", — сообщило Минобороны России и добавили, что "остатки националистов отброшены из Белгородской области на территорию Украины, уничтожено более 70 террористов, 4 БМП и 5 пикапов".

Несмотря на такие заявления, Минобороны России РДК и легион "Свобода России" сообщили, что продолжают освобождать Белгородскую область, а российская армия не смогла противостоять повстанцам. Кроме того, российские группировки повстанцев сообщили, что в будущем будут организованы новые рейды на территорию РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко высказался о российских повстанцах, зашедших на территорию Белгородской области.

Также "Комментарии" писали о словах советника министра обороны Украины, указавшего, что инцидент в Белгороде не будет последним.